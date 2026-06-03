Άγγελος Αντωνόπουλος: Το «Studio Κλεισθένης» τον αποχαιρετά με μία αδημοσίευτη φωτογραφία με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Ερρίκο Ανδρέου

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Το «Studio Κλεισθένης» αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του από το 1972.

Στο στιγμιότυπο, που είναι από την πρεμιέρα της ταινίας «Αναζήτησις», εμφανίζεται ο Άγγελος Αντωνόπουλος δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά του, Έλενα Ναθαναήλ, και τον σκηνοθέτη, Ερρίκο Ανδρέου.

«Καλό ταξίδι στον υπέροχο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε στην πρεμιέρα της ταινίας Αναζήτησης μαζί με την συμπρωταγωνίστρια του Έλενα Ναθαναήλ και το σκηνοθέτη τους Ερρίκο Ανδρέου, στον κινηματογράφο Απόλλων στις 6-11-1972», αναφέρει το «Studio Κλεισθένης» στη ανάρτηση.

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