Οι αιθέρες του Αιγαίου γεμίζουν με «οχιές» – Δείτε φωτογραφίες

Η Πολεμική Αεροπορία ενισχύει την παρουσία της στο Αιγαίο με «οχιές», καθώς το 50ό αναβαθμισμένο F-16 Viper εξήλθε από το υπόστεγο της ΕΑΒ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αποφασιστική είσοδο της ΠΑ σε μια νέα εποχή αεροπορικής κυριαρχίας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος αποτελεί η δημιουργία στόλου 120 «οχιών».

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 50ό μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού που υλοποιεί η Lockheed Martin σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). «Η παράδοση αυτή επιβεβαιώνει την πρόοδο ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών στην Ευρώπη», αναφέρεται στο κοινό δελτίο Τύπου των δύο εταιρειών.

Η μετάβαση στην έκδοση Viper ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας και επιτρέπει στους χειριστές να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αντιδρούν σε απειλές με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Οι δυνατότητες αυτές επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα υπό πραγματικές συνθήκες κατά τη διεξαγωγή της άσκησης ΗΝΙΟΧΟΣ 2026, μιας επιχείρησης σε περιβάλλον υψηλής έντασης με συμμετοχή πολλαπλών αεροσκαφών, όπου οι προηγμένοι αισθητήρες και τα συστήματα αποστολής υποστήριξαν την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε πλήρη συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις.

«Η παράδοση του 50ού F-16 Viper επιβεβαιώνει ότι μια προσπάθεια με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις εξελίσσεται πλέον με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματος με συνέπεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Πέραν της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, το πρόγραμμα F-16V έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και στην εγχώρια τεχνική υποστήριξη του στόλου. Το έργο που υλοποιείται στην ΕΑΒ ενισχύει την τεχνική επάρκεια των Ελλήνων μηχανικών και τεχνικών και διασφαλίζει ότι η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου πραγματοποιούνται εγχώρια, προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Καθώς το πρόγραμμα των F-16V προχωρά, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αλλά και η διαμόρφωση της αναγκαίας βάσης υποστήριξης για τη διατήρησή τους σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα έχει στόχο να ενισχύσει την εγχώρια δυνατότητα υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνογνωσία και στις υποδομές που θα τη στηρίζουν τα επόμενα χρόνια».

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΑΒ συνεχίζει να ενισχύει την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει τις δυνατότητες της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το έργο που εκτελείται στην Τανάγρα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να συντηρεί και να εκσυγχρονίζει τον στόλο της εγχώρια, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ.

120 «οχιές»

Στις 23 Μαρτίου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) ενέκρινε την αναβάθμιση επιπλέον 38 F-16 Block 50 στην έκδοση Viper. Έτσι, μαζί με τα 82 Viper που θα έχουν παραδοθεί έως το 2027, εκτιμάται ότι στις αρχές της επόμενης δεκαετίας η Ελλάδα θα διαθέτει συνολικά 120 «οχιές». Η χώρα θα είναι η μοναδική στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο που θα επιχειρεί με την έκδοση Viper σε τόσο μεγάλους αριθμούς.

Σε συνδυασμό με τα Rafale και τα F-35, η Πολεμική Αεροπορία θα αποτελεί μία από τις ισχυρότερες της περιοχής.

Ταυτόχρονα, όσο προχωρά το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, τόσο διευρύνεται η ποιοτική ψαλίδα ισχύος με την Τουρκία, η οποία, εκτός από υποδεέστερης τεχνολογίας μαχητικά, αντιμετωπίζει πλέον και σημαντικά προβλήματα διαθεσιμότητας.

Ο παγκόσμιος στόλος των F-16 Fighting Falcon επιχειρεί σε όλο το φάσμα του ενοποιημένου πεδίου επιχειρήσεων και δρα από κοινού με μαχητικά πέμπτης γενιάς και συμμαχικές δυνάμεις σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, ενώ υποστηρίζεται από ένα διεθνές σύστημα παραγωγής, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Το F-16 έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα αποστολών, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια εξόδους και έχει συμπληρώσει πάνω από 21 εκατομμύρια ώρες πτήσης, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή και ευρείας κλίμακας επιχειρησιακή του αξιοποίηση από συμμαχικές και συνεργαζόμενες δυνάμεις παγκοσμίως.