ΗΠΑ: Τρίχρονος τραυμάτισε δύο άτομα σε κυνήγι, περνώντας τους για… γαλοπούλες

Ένα τρίχρονος τραυμάτισε έναν άνδρα και τον γιο του κατά τη διάρκεια κυνηγιού γαλοπούλας για νέους στο Ουισκόνσιν, όταν τους μπέρδεψε με θήραμα.

Το παιδί συμμετείχε στη δραστηριότητα υπό την καθοδήγηση του 34χρονου γονέα του, ο οποίος το βοηθούσε να χειριστεί ένα ημιαυτόματο κυνηγετικό όπλο 12 gauge.

Το λάθος που οδήγησε στους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με την έκθεση του Τμήματος Φυσικών Πόρων, οι δύο κυνηγοί αντιλήφθηκαν κίνηση στο δάσος και θεώρησαν ότι επρόκειτο για άγρια γαλοπούλα.

Ωστόσο, σε απόσταση περίπου 35 μέτρων βρίσκονταν ένας 40χρονος άνδρας και το επτάχρονο παιδί του, οι οποίοι χτυπήθηκαν από σκάγια στην πλάτη, στα χέρια και στο κεφάλι.

Νοσηλεία των τραυματιών

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ενήλικας έλαβε εξιτήριο την ίδια ημέρα, ενώ το παιδί παρέμεινε για νοσηλεία λόγω τραυματισμών στο κεφάλι και πήρε εξιτήριο μετά από τουλάχιστον δύο ημέρες, αναφέρει η New York Post.

Νόμιμη η συμμετοχή του παιδιού

Η νομοθεσία στο Ουισκόνσιν επιτρέπει τη συμμετοχή παιδιών οποιασδήποτε ηλικίας στο κυνήγι, χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από ενήλικα που βρίσκεται σε απόσταση άμεσης παρέμβασης.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό και προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ακριβώς τράβηξε τη σκανδάλη. Δεν αποκλείεται να απαγγελθούν κατηγορίες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για το νεότερο άτομο που έχει εμπλακεί ποτέ σε κυνηγετικό ατύχημα στην πολιτεία.