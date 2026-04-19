Αυστραλία: Ο πιο παρασημοφορημένος στρατιώτης δηλώνει ότι θα «παλέψει» τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Ο πιο παρασημοφορημένος εν ζωή στρατιώτης της Αυστραλίας, Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ, αρνήθηκε δημόσια όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, στην πρώτη του δήλωση μετά την απαγγελία πέντε κατηγοριών για το έγκλημα πολέμου της ανθρωποκτονίας.

Ο κάτοχος του Σταυρού της Βικτωρίας, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την Παρασκευή, δήλωσε ότι είναι «περήφανος για την υπηρεσία μου στο Αφγανιστάν» και ότι θα αξιοποιήσει τη διαδικασία αυτή για να «καθαρίσει επιτέλους το όνομά του», σύμφωνα με το BBC.

«Δεν έχω αποφύγει ποτέ μάχη»

«Καταλαβαίνω ότι αυτή η διαδρομή θα είναι δύσκολη. Αλλά μπορώ να υποσχεθώ σε όλους ότι ποτέ στη ζωή μου δεν απέφυγα μια μάχη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες για δολοφονίες κρατουμένων

Ο 47χρονος κατηγορείται ότι εμπλέκεται στον θάνατο άοπλων Αφγανών κρατουμένων, είτε διαπράττοντας ο ίδιος τις δολοφονίες είτε δίνοντας σχετικές εντολές σε υφιστάμενούς του, κατά την περίοδο 2009–2012.

Πρώην δεκανέας στο επίλεκτο σώμα SAS της Αυστραλίας, υποστήριξε ότι «ενήργησα πάντα σύμφωνα με τις αξίες μου, την εκπαίδευσή μου και τους κανόνες εμπλοκής».

«Θεαματική και αχρείαστη» η σύλληψη

Ο Ρόμπερτς-Σμιθ χαρακτήρισε τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, στις 7 Απριλίου, ως «θεαματική» και «αχρείαστη», αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Προηγούμενη δικαστική υπόθεση

Η ποινική υπόθεση ακολουθεί αστική δίκη δυσφήμισης το 2023, κατά την οποία δικαστής έκρινε ότι υπήρχε «ουσιαστική βάση αλήθειας» σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς περί δολοφονιών.

Η υπόθεση, που στρεφόταν κατά μέσων ενημέρωσης που είχαν δημοσιεύσει τις καταγγελίες το 2018, αποτέλεσε την πρώτη φορά που εξετάστηκαν δικαστικά ισχυρισμοί για εγκλήματα πολέμου από αυστραλιανές δυνάμεις.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ο πρώην στρατιωτικός αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία ως έγκλημα πολέμου, μία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και τρεις για υποβοήθηση, καθοδήγηση ή ενθάρρυνση τέλεσης ανθρωποκτονίας.