Αυστραλία: Ο πιο παρασημοφορημένος στρατιώτης δηλώνει ότι θα «παλέψει» τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: AAP/Bianca De Marchi
Ο πιο παρασημοφορημένος εν ζωή στρατιώτης της Αυστραλίας, Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ, αρνήθηκε δημόσια όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, στην πρώτη του δήλωση μετά την απαγγελία πέντε κατηγοριών για το έγκλημα πολέμου της ανθρωποκτονίας.

Ο κάτοχος του Σταυρού της Βικτωρίας, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την Παρασκευή, δήλωσε ότι είναι «περήφανος για την υπηρεσία μου στο Αφγανιστάν» και ότι θα αξιοποιήσει τη διαδικασία αυτή για να «καθαρίσει επιτέλους το όνομά του», σύμφωνα με το BBC.

«Δεν έχω αποφύγει ποτέ μάχη»

«Καταλαβαίνω ότι αυτή η διαδρομή θα είναι δύσκολη. Αλλά μπορώ να υποσχεθώ σε όλους ότι ποτέ στη ζωή μου δεν απέφυγα μια μάχη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες για δολοφονίες κρατουμένων

Ο 47χρονος κατηγορείται ότι εμπλέκεται στον θάνατο άοπλων Αφγανών κρατουμένων, είτε διαπράττοντας ο ίδιος τις δολοφονίες είτε δίνοντας σχετικές εντολές σε υφιστάμενούς του, κατά την περίοδο 2009–2012.

Πρώην δεκανέας στο επίλεκτο σώμα SAS της Αυστραλίας, υποστήριξε ότι «ενήργησα πάντα σύμφωνα με τις αξίες μου, την εκπαίδευσή μου και τους κανόνες εμπλοκής».

«Θεαματική και αχρείαστη» η σύλληψη

Ο Ρόμπερτς-Σμιθ χαρακτήρισε τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, στις 7 Απριλίου, ως «θεαματική» και «αχρείαστη», αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Προηγούμενη δικαστική υπόθεση

Η ποινική υπόθεση ακολουθεί αστική δίκη δυσφήμισης το 2023, κατά την οποία δικαστής έκρινε ότι υπήρχε «ουσιαστική βάση αλήθειας» σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς περί δολοφονιών.

Η υπόθεση, που στρεφόταν κατά μέσων ενημέρωσης που είχαν δημοσιεύσει τις καταγγελίες το 2018, αποτέλεσε την πρώτη φορά που εξετάστηκαν δικαστικά ισχυρισμοί για εγκλήματα πολέμου από αυστραλιανές δυνάμεις.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ο πρώην στρατιωτικός αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία ως έγκλημα πολέμου, μία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και τρεις για υποβοήθηση, καθοδήγηση ή ενθάρρυνση τέλεσης ανθρωποκτονίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης