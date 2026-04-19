Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ αν δεν αρθεί ο «ανόητος» αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν τον «ανόητο και ηλίθιο» αποκλεισμό, τονίζοντας ότι διαφορετικά η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει περιορισμένη.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ενόψει της λήξης της προθεσμίας της εκεχειρίας την Τετάρτη, αναφέρθηκε τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και στην απόφαση της Τεχεράνης να ανακαλέσει το άνοιγμα των Στενών, σύμφωνα με το Sky News.

«Θα παραμείνουν κλειστά αν δεν αρθεί ο αποκλεισμός»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει εάν η Ουάσινγκτον δεν άρει τα μέτρα κατά των ιρανικών λιμανιών και πλοίων.

«Για αρκετές ημέρες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ… Τι ανόητη και ηλίθια απόφαση… Αυτό είναι ακόμη ένα λάθος τους. Αν δεν άρετε τον αποκλεισμό, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ θα περιοριστεί οπωσδήποτε, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.