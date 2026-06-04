Τα highlights του 1ου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για τα play off της GBL – Δείτε το BINTEO

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ -έστω κι αν βρέθηκε από το +17 (49-32) στις αρχές της 3ης περιόδου ν’ ακολουθεί από το -1 (64-65) στα πρώτα λεπτά της 4ης- και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός είχε «χτίσει» τη διαφορά των +17 πόντων λόγω της υπεροχής του στα ριμπάουντ (47 έναντι 23 του Παναθηναϊκού) κι ενώ μετρούσε 4/16 τρίποντα σε αυτό το πρώτο μέρος, την ανωτερότητα του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη ρακέτα (10π., 12ρ.) και τις «προσωπικότητες» των Εβάν Φουρνιέ (20π. με 4/6 δίποντα, αλλά 2/10 τρίποντα) και Σάσα Βεζένκοφ (16π. με 4/7 δίποντα και 2/5 τρίποντα).

Δείτε τα highlights του ντέρμπυ:

Οι δύο «αιώνιοι» έχουν «ραντεβού» ξανά, την Παρασκευή (5/6, 21:00) στο T-Center.