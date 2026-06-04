Τα highlights του 1ου τελικού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για τα play off της GBL – Δείτε το BINTEO

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League, παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά. Η αναμέτρηση στο ΣΕΦ χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη ανατροπή, με τον Ολυμπιακό να χάνει το +17 προβάδισμά του αλλά να καταφέρνει να κερδίσει. Η επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων έχει οριστεί για την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο T-Center.

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telikos
(Intime)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ στον 1ο τελικό των play off της GBL και έκανε το 1-0 στη σειρά.
  • Οι ‘ερυθρόλευκοι’ είχαν προηγηθεί με +17 (49-32) στις αρχές της 3ης περιόδου, αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και μείωσε σε -1 (64-65) στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου.
  • Η υπεροχή στα ριμπάουντ (47 έναντι 23), η κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ (10π., 12ρ.) και οι «προσωπικότητες» των Εβάν Φουρνιέ (20π.) και Σάσα Βεζένκοφ (16π.) ήταν κομβικοί παράγοντες για τη νίκη του Ολυμπιακού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ -έστω κι αν βρέθηκε από το +17 (49-32) στις αρχές της 3ης περιόδου ν’ ακολουθεί από το -1 (64-65) στα πρώτα λεπτά της 4ης- και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Πήρε το «θρίλερ» στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL

Ο Ολυμπιακός είχε «χτίσει» τη διαφορά των +17 πόντων λόγω της υπεροχής του στα ριμπάουντ (47 έναντι 23 του Παναθηναϊκού) κι ενώ μετρούσε 4/16 τρίποντα σε αυτό το πρώτο μέρος, την ανωτερότητα του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη ρακέτα (10π., 12ρ.) και τις «προσωπικότητες» των Εβάν Φουρνιέ (20π. με 4/6 δίποντα, αλλά 2/10 τρίποντα) και Σάσα Βεζένκοφ (16π. με 4/7 δίποντα και 2/5 τρίποντα).

Δείτε τα highlights του ντέρμπυ:

Οι δύο «αιώνιοι» έχουν «ραντεβού» ξανά, την Παρασκευή (5/6, 21:00) στο T-Center.

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