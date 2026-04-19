Μέγκαν Μαρκλ: Ο επικριτής της Πιρς Μόργκαν ετοιμάζει νέα εκπομπή – Δυσαρέσκεια από το Παλάτι για την εικόνα της

Ο γνωστός επικριτής της Μέγκαν Μαρκλ, Πιρς Μόργκαν, ανακοίνωσε την έναρξη νέας εκπομπής αφιερωμένης αποκλειστικά στη βρετανική βασιλική οικογένεια, μια κίνηση που αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη δούκισσα του Σάσεξ, σύμφωνα με τη Mirror.

Ο ίδιος αποκάλυψε μέσω Instagram τα «μεγάλα βασιλικά νέα», γνωστοποιώντας ότι το κανάλι του θα φιλοξενεί εβδομαδιαίο podcast και εκπομπή στο YouTube, με παρουσιάστριες τις Katie Nicholl και Jo Elvin.

«Ανάλυση χωρίς φίλτρα» και νέες εντάσεις

Όπως ανέφερε, το νέο εγχείρημα θα προσφέρει «εσωτερική ανάλυση, τολμηρές συζητήσεις και έκτακτες ειδήσεις» γύρω από τη μοναρχία, σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων.

Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει οριστεί για τις 30 Απριλίου.

Μακρά κόντρα με τη δούκισσα του Σάσεξ

Η σχέση του Μόργκαν με τη Μέγκαν Μαρκλ χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια από ένταση, καθώς ο ίδιος έχει ασκήσει επανειλημμένα σκληρή κριτική τόσο στην ίδια όσο και στον πρίγκιπα Χάρι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αποχώρησε από την εκπομπή Good Morning Britain έπειτα από αντιδράσεις για δηλώσεις του σχετικά με τη Μαρκλ, τις οποίες αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Στο επίκεντρο ξανά η Μέγκαν;

Με βάση το παρελθόν του παρουσιαστή, η νέα εκπομπή εκτιμάται ότι δύσκολα θα κινηθεί σε θετικό τόνο για τη Μέγκαν Μαρκλ, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης γύρω από το πρόσωπό της.

Στον απόηχο της δυσαρέσκειας του Παλατιού για την εμπορευματοποίηση της εικόνας της

Η νέα αυτή εκπομπή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο παλάτι επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια για την εμπορευματοποίηση της δημόσιας εικόνας της Μέγκαν Μαρκλ, και ειδικότερα της γκαρνταρόμπας της κατά τη διάρκεια εμφανίσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η σύνδεση των εμφανίσεών της με εμπορική πλατφόρμα αγορών φαίνεται να έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει βασικό πεδίο σχολιασμού και κριτικής στη νέα παραγωγή του Πιρς Μόργκαν.