Σάλος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μιλάνο: Εργαζόμενη έκλεβε τους πελάτες – Βρέθηκαν σπίτι της χρήματα, κοσμήματα και τσάντες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Το ξενοδοχείο, Milano Today
Συνολικά 18 κλοπές καταγράφηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026 στο πεντάστερο ξενοδοχείο Principe di Savoia στο Μιλάνο, με τα περιστατικά να σημειώνονται σε δωμάτια φιλοξενουμένων, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Milano Today.

Οι κλοπές αφορούσαν μετρητά, κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ η επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία οδήγησε τη διεύθυνση ασφαλείας στην εκτίμηση ότι ο δράστης βρισκόταν μεταξύ του προσωπικού.

Ανάλυση στοιχείων πρόσβασης

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία εισόδου των δωματίων. Από τη διασταύρωση των δεδομένων προέκυψε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, η μόνη κοινή παρουσία ήταν μια 32χρονη εργαζόμενη εξωτερικής εταιρείας καθαρισμού.

Λίγο πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης, δύο Ρωσίδες τουρίστριες είχαν πέσει θύματα κλοπής, με απώλειες που περιλάμβαναν βραχιόλι αξίας άνω των 7.000 ευρώ, μετρητά και αρώματα.

Η παγίδα με τη μικροκάμερα

Για να εξασφαλιστεί αποδεικτικό υλικό, η ασφάλεια του ξενοδοχείου έστησε επιχείρηση με τη συνεργασία πελάτισσας.

Σε δωμάτιο τοποθετήθηκε κρυφή κάμερα που κατέγραφε μια τσάντα με 2.200 ευρώ. Η κάμερα κατέγραψε τη 32χρονη να αφαιρεί 840 ευρώ από το ποσό.

Μετά το τέλος της βάρδιας της, η γυναίκα ακινητοποιήθηκε από τη διεύθυνση, ενώ είχαν ήδη ειδοποιηθεί οι καραμπινιέροι.

Ομολογία και ευρήματα στο σπίτι της

Αντιμέτωπη με το βίντεο, η εργαζόμενη παραδέχθηκε τις πράξεις της και επέστρεψε τα χρήματα που είχε μόλις αφαιρέσει.

Παράλληλα, ομολόγησε και προηγούμενες κλοπές, υποδεικνύοντας ότι μέρος των κλοπιμαίων βρισκόταν στην κατοικία της στο Νοβάτε Μιλανέζε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της, οι αρχές εντόπισαν κοσμήματα, επώνυμες τσάντες, γυαλιά και το βραχιόλι που είχε κλαπεί λίγες ημέρες πριν.

Δίωξη και συνέχιση των ερευνών

Η 32χρονη κατηγορείται για κλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και αφέθηκε ελεύθερη με εντολή της εισαγγελίας Μιλάνου.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν και οι 18 κλοπές συνδέονται αποκλειστικά με τη δράση της ή αν εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Μέρος των αντικειμένων έχει ήδη αναγνωριστεί και αναμένεται να επιστραφεί στους ιδιοκτήτες του.

