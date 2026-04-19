Κρήτη: Τι λέει ο Λέκκας στο enikos.gr για τον σεισμό στο Λασίθι – Εξηγεί γιατί δεν εμπνέει ανησυχία

Σεισμός εντάσεως 4,6 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις δέκα το πρωί της Κυριακής 19/4, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 21 χλμ ΝΝΔ του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 6,2 χλμ. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιαδήποτε αναφορά για ζημιά.

Ακολούθησε, ακόμη ένας σεισμός μικρότερου μεγέθους και συγκεκριμένα 3,2 Ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο enikos.gr o Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

«Και οι δύο σεισμοί ήταν σε υποθαλάσσια περιοχή. Από τη διάταξη των επικέντρων και των δύο σεισμών διαπιστώνεται ότι το ρήγμα έχει βορειοανατολική νοτιοδυτική διεύθυνση και αυτό δείχνει ότι δεν συνδέεται με ρήγματα του χερσαίου χώρου και αυτό είναι κάτι θετικό. Σημαίνει ότι η σεισμική δραστηριότητα θα περιοριστεί σε αυτό τον χώρο νότια της Κρήτης» τόνισε ο κ. Λέκκας στο enikos.gr, σημειώνοντας πως οι σεισμοί δεν εμπνέουν ανησυχία και εντάσσονται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα της Κρήτης