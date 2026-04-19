Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για τα πυρηνικά: «Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA (Iranian Student News Agency), καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διαφωνίες για τα πυρηνικά ζητήματα.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιό είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» φέρεται να δήλωσε ο Πεζεσκιάν.