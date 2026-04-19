Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για τα πυρηνικά: «Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;»

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλάει κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο ιερό του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν του 1979, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, στη νότια Τεχεράνη, Ιράν, στις 31 Ιανουαρίου 2026. Aboutaleb Nadri/Reuters
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν - πηγή: Aboutaleb Nadri/Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε την Κυριακή ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA (Iranian Student News Agency), καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διαφωνίες για τα πυρηνικά ζητήματα.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιό είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» φέρεται να δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

 

