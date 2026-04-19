Σκηνές από ταινία στους δρόμους της Νέας Υόρκης: Έφιππος αστυνομικός καταδιώκει γυναίκα που έκλεψε τσάντα – Βίντεο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: NYPDnews/X
Πηγή: NYPDnews/X

Ένας έφιππος αστυνομικός της NYPD καταδίωξε γυναίκα στους δρόμους του Μανχάταν, η οποία κατηγορείται ότι άρπαξε τσάντα από τα πόδια θύματος και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, κοντά στη διασταύρωση της West 72nd Street με την Columbus Avenue, στην περιοχή Upper West Side.

Καταδίωξη ανάμεσα σε αυτοκίνητα και σκαλωσιές

Βίντεο από το σημείο δείχνει τον αστυνομικό πάνω στο άλογο να κινείται ανάμεσα στην κίνηση, φωνάζοντας «Σταμάτα να τρέχεις!» καθώς καταδιώκει τη γυναίκα.

Η ύποπτη, που ταυτοποιήθηκε ως Φελίσια Φιλντ, 44 ετών, συνέχισε να τρέχει περνώντας κάτω από σκαλωσιές και ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα, αναφέρει το People.

Η σύλληψη με τη βοήθεια πολίτη

Η καταδίωξη έληξε όταν περαστικός βοήθησε να ακινητοποιηθεί η γυναίκα, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να τη συλλάβουν χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Η τσάντα ανακτήθηκε, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατηγορίες για κλοπή και ψευδή στοιχεία

Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες η Φιλντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργηματική κλοπή και ψευδή δήλωση ταυτότητας, καθώς φέρεται να έδωσε λανθασμένα στοιχεία στους αστυνομικούς προκειμένου να αποκρύψει την ταυτότητά της.

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες τη στιγμή της σύλληψης, ενώ παρευρισκόμενοι εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της καταδίωξης μέσα στην κίνηση.

