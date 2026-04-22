Στέφανος Ληναίος: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του – «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες…»

Ο Στέφανος Ληναίος δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο στον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα, με τους συγγενείς, τους φίλους, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους του, αλλά και τον απλό κόσμο, να μην τον θυμούνται μόνο για το μεγάλο ταλέντο του, αλλά και συνολικά για τον βίο του τα 98 χρόνια που βρισκόταν στη Γη.

Συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή ήταν η επιτυχημένη καλλιτέχνις Έλλη Φωτίου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά στη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

«Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα»

Η κόρη τους, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, με δημοσίευσή της στο Facebook, είπε το δικό της «αντίο» στον πολυαγαπημένο πατέρα της.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή του Στέφανου Ληναίου.

Σε μία από τις φωτογραφίες, τον βλέπουμε να ποζάρει με την Έλλη Φωτίου και τα παιδιά τους, με την κόρη τους να βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία και τον γιο τους σε βρεφική.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου αναφέρει: «Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα.

Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες. Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…».