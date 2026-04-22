Στέφανος Ληναίος: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του – «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Στέφανος Ληναίος

Ο Στέφανος Ληναίος δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο στον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα, με τους συγγενείς, τους φίλους, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους του, αλλά και τον απλό κόσμο, να μην τον θυμούνται μόνο για το μεγάλο ταλέντο του, αλλά και συνολικά για τον βίο του τα 98 χρόνια που βρισκόταν στη Γη.

Συνοδοιπόρος του σε αυτή τη ζωή ήταν η επιτυχημένη καλλιτέχνις Έλλη Φωτίου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά στη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

«Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα»

Η κόρη τους, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, με δημοσίευσή της στο Facebook, είπε το δικό της «αντίο» στον πολυαγαπημένο πατέρα της.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή του Στέφανου Ληναίου.

Σε μία από τις φωτογραφίες, τον βλέπουμε να ποζάρει με την Έλλη Φωτίου και τα παιδιά τους, με την κόρη τους να βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία και τον γιο τους σε βρεφική.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπα, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου αναφέρει: «Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα.

Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες. Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…».

Μαργαρίτα Μυτιληναίου

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:55 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης – Άμα δεν τα βρίσκεις, το διαλύεις»

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο επιτυχημένος ερ...
22:24 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Αντίνοος Αλμπάνης για τον καρκίνο: «Έχει μία αγριάδα όλο αυτό, το οποίο σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow M...
21:38 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή εξομολόγηση για τους γονείς της – «Έκαναν μεγάλη θυσία και για εμένα και για τα αδέλφια μου…»

Με πολύ τρυφερά λόγια μίλησε η Ρία Ελληνίδου για τους γονείς της, σε δηλώσεις που παραχώρησε σ...
20:22 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιάσονας Μανδηλάς για την πρόταση γάμου στον σύντροφό του: «Ο μπαμπάς μου είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε»

Στις αρχές Απριλίου, ο Ιάσονας Μανδηλάς με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο στο Instagram, αποκάλυψ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης