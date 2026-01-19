Eurovision 2026: Με 3 παρουσιαστές και κόστος που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί και ο εθνικός τελικός

Με τρεις παρουσιαστές και κόστος που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ θα διεξαχθούν στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου οι δύο ημιτελικοί και ο εθνικός τελικός της Eurovision.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώνει δυνάμεις στην παρουσίαση των τριών σόου με την Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ το τρίτο πρόσωπο-έκπληξη στην ομάδα των παρουσιαστών είναι η κωμικός Κατερίνα Βρανά, όπως ανακοίνωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Καπουτζίδης θα συνεργαστεί με την Κ. Βρανά για τα κείμενα των τριών σόου, που θα έχουν χιουμοριστικά στοιχεία. Επιπλέον, οι τρεις παρουσιαστές θα είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια των ζωντανών σόου, ενώ στον σχεδιασμό είναι να εναλλάσσονται και να μετακινούνται από την κεντρική σκηνή στο green room, όπου θα βρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι.

Το καλλιτεχνικό μέρος στις τρεις βραδιές θα υπογράψει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Το συνολικό κόστος για τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό θα φτάσει τα 587.489,54 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η εταιρεία του MAD, DAM Παραγωγές Α.Ε.

Πηγή: Reallife

