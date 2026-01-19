Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σημαντική πτώση στις μετοχές μετά τις απειλές του Τραμπ για δασμούς

Σημαντική πτώση κατέγραψαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς έως ότου να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, πυροδοτώντας τις εντάσεις στο εμπόριο και δημιουργώντας αμφιβολίες για συμφωνίες που είχαν ήδη συναφθεί.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1% στις 11:32 ώρα Ελλάδας, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας στην οποία θα κυριαρχήσουν οι ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Ο γαλλικός δείκτης CAC 40, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός δείκτης των blue-chip FTSE 100 κατέγραψαν πτώση 1,4%, 1,2% και 0,5%, αντίστοιχα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Βρετανία. Θα τους αυξήσει σε 25% από την 1η Ιουνίου εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, όπως προειδοποίησε ο ίδιος. «Οι απειλές της Αμερικής αναβιώνουν τους φόβους για μια κλιμάκωση του προστατευτισμού σε μια περίοδο ήδη ευαίσθητη για την ανάπτυξη», εξήγησε ο Τζον Πλασάρ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Cité Gestion Private Bank.

Οι απειλές πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, όπου οι αξιωματούχοι συζητούν πώς να απωθήσουν τον Τραμπ, σχεδιάζοντας παράλληλα πιθανά αντίμετρα. Οι κινήσεις στις αγορές αποτυπώνουν την μεγάλη αναταραχή που μπορούν να προκαλούν οι δασμολογικές απειλές καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τις χρησιμοποιεί ως μοχλό πολιτικής, μεταξύ άλλων και σε βάρος χωρών οι οποίες έχουν ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον.

«Το σκεπτικό για υψηλότερους δασμούς είναι τώρα ακόμα πιο πολιτικό και λιγότερο οικονομικό σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025», σχολίασαν οικονομολόγοι της ING.

Οι μετοχές των εταιριών ειδών πολυτελείας, των αυτοκινητοβιομηχανιών και των τεχνολογικών ομίλων ήταν αυτές με τη μεγαλύτερη πτώση, υποχωρώντας κατά 3,1%, 2,4% και 2,2% αντίστοιχα. Οι δείκτες των κλάδων ειδών πολυτελείας και αυτοκινήτων υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών.

Δείκτης που αποτυπώνει τη μεταβλητότητα των μετοχών στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 3,39 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο.

Ποια είναι η εικόνα για τον χρυσό και το ασήμι

Στο μεταξύ, οι τιμές του χρυσού και του ασημιού ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση εν μέσω ανησυχιών για το τι ένας πιθανός εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα μπορούσε να σημαίνει για την παγκόσμια ανάπτυξη και ζήτηση.

Ο χρυσός αποδείχθηκε και πάλι ‘ασφαλές καταφύγιο’, σημειώνοντας άνοδο 1,6% στα 4.689 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι έφθασε τα 94,08 δολάρια.

Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ σημείωσε πτώση 1% στα 63, 47 δολάρια το βαρέλι ενώ του αμερικανικού αργού υποχώρησε κατά 1% στα 58,86 δολάρια.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei σημείωσε πτώση 0,7% ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,1%.

