Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων 

  • Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή στα Καπετανιανά, στην Κρήτη.
  • Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ. να σπεύδουν για την ανάσυρση του 80χρονου οδηγού.
  • Το αγροτικό αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οχήματος, χωρίς τις αισθήσεις του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή στα Καπετανιανά, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το patris.gr ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον 80χρονο οδηγό.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, το αγροτικό αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οχήματος, χωρίς τις αισθήσεις του.

 

