Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων 

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή στα Καπετανιανά, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το patris.gr ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον 80χρονο οδηγό.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, το αγροτικό αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο άτυχος άνδρας βρέθηκε εκτός οχήματος, χωρίς τις αισθήσεις του.