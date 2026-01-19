Ανδρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Γιατί αναβάλλεται η βάπτιση της κόρης τους – Η αποκάλυψη για το όνομα της μικρής

Σύνοψη από το

  • Αναβάλλεται για το καλοκαίρι η βάπτιση της κόρης του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την άνοιξη.
  • Ο Ανδρέας Γεωργίου αποκάλυψε ότι «φταίει» ο Κούλλης Νικολάου για την αναβολή, καθώς ακυρώθηκαν τα σχέδια λόγω ξαφνικής απουσίας του.
  • Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα, προς τιμήν της μητέρας της Σιμώνης Χριστοδούλου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σιμώνη Χριστοδούλου Ανδρέας Γεωργίου
Πηγή: Instagram/simoni.chr

Αναβάλλεται για το καλοκαίρι η βάπτιση της κόρης του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου. Στα αρχικά πλάνα του ζευγαριού, που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν να βαπτίσουν την κόρη τους, την άνοιξη. Ωστόσο τα σχέδια άλλαξαν και όπως είπε ο ίδιος, ο Ανδρέας Γεωργίου «φταίει» ο Κούλλης Νικολάου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Night» με την Χριστιάννα Αριστοτέλους, ο Ανδρέας Γεωργίου αποκάλυψε και το όνομα της μικρής, που θα είναι Μιράντα, από τη μητέρα της Σιμώνης Χριστοδούλου.

«Ακόμα δεν ξέρουμε (πότε θα γίνει η βάπτιση). Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί είπαμε ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια», αποκάλυψε ο Ανδρέας Γεωργίου.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Σαρώνει» η γρίπη με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων-Τον επόμενο μήνα η κορύφωση

Πονοκέφαλος: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου στον εγκέφαλο και πρέπει να δείτε γιατρό

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ – Το χρονοδιάγραμμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:58 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Σμαράγδα Καρύδη: Η νέα ζωή, οι σχέσεις που διατηρεί με τον επί 23 χρόνια σύντροφό της Θοδωρή Αθερίδη και οι φήμες για νέο ειδύλλιο

Η νέα ζωή της Σμαράγδας Καρύδη, οι σχέσεις που διατηρεί με τον επί 23 χρόνια σύντροφό της Θοδω...
07:45 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Γιώτα Γεωργοπούλου – Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Ξεκίνησαν οι γαμήλιες προετοιμασίες

Ο Γ. Λαρεντζάκης και η Γ. Γεωργοπούλου έχουν ήδη αρχίσει να ονειρεύονται την κοινή ζωή τους, κ...
22:56 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Έφη Παπαθεοδώρου: «Δεν νομίζω ότι μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια…»

Η Έφη Παπαθεοδώρου έχει μια μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, ...
21:48 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Λούλης για Έμιλυ Κολιανδρή: «Προσπαθούμε η ζωή μας να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές»

Η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 18 Ιανουαρίου υποδέχτηκε τον Χρήστο Λούλη στην εκπομπή της. Κατ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι