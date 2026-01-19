Ανδρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Γιατί αναβάλλεται η βάπτιση της κόρης τους – Η αποκάλυψη για το όνομα της μικρής

Αναβάλλεται για το καλοκαίρι η βάπτιση της κόρης του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου. Στα αρχικά πλάνα του ζευγαριού, που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν να βαπτίσουν την κόρη τους, την άνοιξη. Ωστόσο τα σχέδια άλλαξαν και όπως είπε ο ίδιος, ο Ανδρέας Γεωργίου «φταίει» ο Κούλλης Νικολάου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Night» με την Χριστιάννα Αριστοτέλους, ο Ανδρέας Γεωργίου αποκάλυψε και το όνομα της μικρής, που θα είναι Μιράντα, από τη μητέρα της Σιμώνης Χριστοδούλου.

«Ακόμα δεν ξέρουμε (πότε θα γίνει η βάπτιση). Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί είπαμε ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια», αποκάλυψε ο Ανδρέας Γεωργίου.

