Κορυδαλλός: Καρέ καρέ απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου – «Με ένα κατσαβίδι έσπασε το τιμόνι» λέει ο ιδιοκτήτης του οχήματος 

  • Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν αστυνομικοί και διαρρήκτες αυτοκινήτου στον Κορυδαλλό, σε μια απόπειρα κλοπής που καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας.
  • Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα ασφαλείας του αυτοκινήτου του και παρακολουθούσε την απόπειρα κλοπής, περιγράφοντας πως «με ένα κατσαβίδι σπάει το τιμόνι».
  • Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, όμως οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και κατάφεραν να διαφύγουν στα στενά της περιοχής παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις.
Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν αστυνομικοί και διαρρήκτες αυτοκινήτου στον Κορυδαλλό, σε μια απόπειρα κλοπής που καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας.

Βίντεο-ντοκουμέντο, που αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών, αλλά και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Star.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκατεστημένη στο αυτοκίνητό του. Στις εικόνες φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να πλησιάζουν το σταθμευμένο ΙΧ, να αφαιρούν την προστατευτική κουκούλα και να προσπαθούν να παραβιάσουν την πόρτα χρησιμοποιώντας λοστό.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου

«Βάζει από μέσα το χέρι, τραβάει το τζάμι, μπαίνει μέσα, προσπαθεί να το βάλει μπροστά, σπάει την κλειδαριά, δεν τα καταφέρνει. Με ένα κατσαβίδι σπάει το τιμόνι…», περιγράφει μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος παρακολουθούσε έντρομος όσα συνέβαιναν από την οθόνη του κινητού του.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και, σε συνεννόηση μαζί της, στήθηκε ένα σχέδιο για να παγιδευτούν οι δράστες. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς σειρήνες και φώτα, επιχειρώντας να τους αιφνιδιάσουν.

Αφού ο ιδιοκτήτης είδε από την κάμερα ασφαλείας ότι κάποιος προσπαθεί να παραβιάσει το αυτοκίνητό του, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία. Τότε οργανώθηκε ένα σχέδιο για να πιάσουν τους τρεις δράστες. Όταν έφτασαν στο σημείο, εκείνοι το “έβαλαν” στα πόδια.

Οι αστυνομικοί ήρθαν κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες, όμως εκείνοι αντιλήφθηκαν την παρουσία τους και άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής, καταφέρνοντας τελικά να διαφύγουν.

«Ήρθαν χωρίς σειρήνες, χωρίς τίποτα, κρυφά όλα και το έβαλαν στα πόδια», συμπληρώνει ο ιδιοκτήτης του ΙΧ. Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις και το «χτένισμα» της περιοχής, οι δράστες πρόλαβαν να εξαφανιστούν.

 

