Θρίλερ στη Φοινικούντα: Πρόσωπο – κλειδί στη σκηνή του φονικού

Eναν ακόμη αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου φαίνεται πως αναζητούν οι Αρχές. Μέχρι πρότινος, οι μαρτυρίες ανέφεραν πως στη σκηνή της εκτέλεσης του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του Βασίλη Γιαννόπουλου παρόντες ήταν ο 33χρονος ανιψιός του και ένας από τους δύο 22χρονους που κατηγορούνται για το δολοφονικό σχέδιο.

Των Ν. ΔΗΜΑΡΑ, ΑΝ. ΚΑΝΔΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ωστόσο, οι πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν στα χέρια τους στοιχεία που δείχνουν την παρουσία ενός ακόμη προσώπου στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ τη στιγμή της δολοφονίας. Το πρόσωπο αυτό, μάλιστα, ενδέχεται να αναδειχθεί σε «κλειδί» για την υπόθεση, καθώς, μετά και την εκ νέου απολογία των δύο 22χρονων την περασμένη Τετάρτη, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη. Επιπλέον, η ανακρίτρια που χειρίζεται με μεθοδικότητα την υπόθεση φαίνεται πως δεν έχει κλείσει τον κύκλο των κατηγορουμένων. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί πέντε άτομα, καθώς εκτός του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και των δύο 22χρονων, κατηγορίες αντιμετωπίζουν και δύο επιχειρηματίες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και δύο γυναίκες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες αναμένεται να κληθούν και πάλι από την ανακρίτρια Καλαμάτας που ερευνά το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

Έπειτα και από αυτές τις εξελίξεις, στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι κινήσεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη, καθώς από την ανάλυση του υπολογιστή του προέκυψαν αναζητήσεις για εγκλήματα και εξαφάνιση στοιχείων. Στα ψηφιακά ίχνη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μία ημέρα πριν από τη διπλή δολοφονία ο ανιψιός φέρεται να υπέβαλε στο ChatGPT τις εξής ερωτήσεις: «Πώς αφαιρούνται τα αποτυπώματα από ύφασμα;». «Αν τα ρούχα πλυθούν με χλωρίνη, φεύγουν τα αποτυπώματα;».

Ακόμη, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλες αναζητήσεις του 33χρονου, περίπου 15 ημέρες πριν από τη διπλή δολοφονία, για τις επιλογές επένδυσης μεγάλων χρηματικών ποσών αλλά και τον τρόπο για να εξαφανιστούν τα ίχνη που αφήνει η χρήση περιστρόφου.

Νέες απολογίες

Την περασμένη Τέταρτη συμπληρωματικές απολογίες έδωσαν στην ανακρίτρια Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών, καθώς η δικαστική λειτουργός βάσει των έως τώρα στοιχείων κατέληξε πως ο 22χρονος, ο οποίος δήλωνε συνεργός όταν παραδόθηκε στην Αστυνομία, είναι αυτός που πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Στον ίδιο αποδίδεται και η απόπειρα εις βάρος του ιδιοκτήτη στις 7 Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και στην παραπάνω απόπειρα ηθικοί αυτουργοί είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο φίλος του επιχειρηματίας από την Αθήνα. Ο 22χρονος είχε υποστηρίξει αρχικώς πως και τις δύο φορές στόχος του ήταν να πιέσει τον ιδιοκτήτη να του δώσει χρήματα, προκειμένου να μην αποκαλύψει σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από αυτόν στο παρελθόν. Κατά τη δικαστική λειτουργό, ωστόσο, ο πραγματικός λόγος δεν ήταν αυτός, αλλά να βγει από τη μέση ο 68χρονος ούτως ώστε ο ανιψιός να πάρει στα χέρια του τη μεγάλη περιουσία του. Ο κατηγορούμενος «έδειξε», χωρίς να τον κατονομάσει ευθέως, ως βασικό πρόσωπο στην υπόθεση τον ανιψιό του ιδιοκτήτη, που αρχικώς εμφανιζόταν ως θύμα που γλίτωσε από τους πυροβολισμούς. Αρνήθηκε όμως να κατονομάσει οποιονδήποτε επαναλαμβάνοντας ότι φοβάται για τη ζωή του.

Το κατηγορητήριο

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται για το διπλό φονικό: «Στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, στις 5/10/2025 και περί ώρα 20:15 περίπου… με πρόθεση και κατόπιν πειθούς, φορτικότητας, συνεχών προτροπών και παραινέσεων των από κοινού ενεργούντων Ε.Τ. (ανιψιός) και Γ.Μ. (επιχειρηματίας) και ευρισκόμενος υπό την απόλυτη επιρροή του δεύτερου εξ αυτών, αφού εισήλθες εντός του χώρου υποδοχής της επιχείρησης κάμπινγκ με την επωνυμία «Άμμος», έκανες χρήση περιστρόφου, πυροβολώντας εναντίον αρχικά του Τομαρά Κωνσταντίνου και εν συνεχεία του Γιαννόπουλου Βασίλειου…». Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο κατηγορητήριο αναφέρεται: «Στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, στις 7/9/2025 και περί ώρα 20:13… με πρόθεση και κατόπιν πειθούς, φορτικότητας, συνεχών προτροπών και παραινέσεων των από κοινού ενεργούντων: α) Ε.Τ. (ανιψιός) και του Γ. Μ. (επιχειρηματίας) και ευρισκόμενος υπό την απόλυτη επιρροή του δεύτερου εξ αυτών, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, μετέβης στο χώρο έξωθεν της επιχείρησης – κέντρου δεξιώσεων με την επωνυμία “Στάδιον“, εμφανίστηκες αιφνίδια έμπροσθεν του Τομαρά Κωνσταντίνου φέροντας αεροβόλο όπλο που είχες προηγουμένως προμηθευτεί από τον Ι. Μ. (τον συνομήλικό του κατηγορούμενο) και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας αποφασίσει να σκοτώσεις τον Τομαρά Κωνσταντίνο, τον στόχευσες και ενώ ο παθών προσπάθησε να διαφύγει».

«Με παγίδευσαν»

Ο 22χρονος ισχυρίζεται τώρα ότι όταν έμπαινε στο κάμπινγκ άκουσε τους πυροβολισμούς. Αμέσως έκανε μεταβολή και έτρεξε προς τα έξω χωρίς να μπει ποτέ στη ρεσεψιόν. Συνεπώς δεν είδε ποιος πυροβόλησε. Υποστήριξε ότι πήγε εκεί όντως για να πιέσει τον ιδιοκτήτη να του δώσει χρήματα, αλλά δεν είχε όπλο. Στην εύλογη απορία πώς βρέθηκε στο κάμπινγκ την ίδια ημέρα που κάποιος άλλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του, η απάντησή του ήταν ότι «με παγίδευσαν», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όπως δηλώνει στην «R» ο συνήγορός του Νίκος Αλετράς, προκύπτουν διαρκώς νέα στοιχεία. «Η κύρια ανάκριση εξελίσσεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και συνδυαστικά από την έρευνα που διεξάγεται τα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. διαρκώς ανακύπτουν νέα στοιχεία που φωτίζουν ακόμα περισσότερο τις πτυχές και τα πρόσωπα σε επίπεδο συμμετοχής. Μετά την πολύωρη συμπληρωματική απολογία και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση που ακολούθησε, η στάση του εντολέα μου είναι συγκεκριμένη και εμμένει πως δεν είναι, ούτε θα μπορούσε να είναι ο φυσικός αυτουργός των αποδιδόμενων κατηγοριών», αναφέρει ο δικηγόρος.