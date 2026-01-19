Αγρότες: Το μεσημέρι η κρίσιμη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Τα αιτήματα που θα θέσουν στο τραπέζι και οι προσδοκίες από το ραντεβού στο Μαξίμου

Σύνοψη από το

  • Στη 1 μετά το μεσημέρι αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση των 25 μελών της επιτροπής των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα θέσουν όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.
  • Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα των αγροτών, με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, το φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο, καθώς και τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Βασικό ζητούμενο είναι επίσης τα διαρθρωτικά μέτρα.
  • Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μία αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα. Οι «κόκκινες γραμμές» τους αφορούν στο κόστος παραγωγής, το χαμένο εισόδημα και την ευλογιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ

Στη 1 μετά το μεσημέρι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τα 25 μέλη της επιτροπής των αγροτών – μαζί με έξι παρατηρητές – προκειμένου να θέσουν στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους και την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Βασικό ζητούμενο των αγροτών είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δεύτερο αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν στους ίδιους τους αγρότες. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι κόκκινες γραμμές των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα που είχαν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, από σήμερα ξεκινά η απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μπλόκο στην Ημαθία, στην Εγνατία Οδό πριν από τη Βέροια, όπου οι αγρότες αποχωρούν σταδιακά, διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί και στα υπόλοιπα μπλόκα.

Παράλληλα, κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση την ερχόμενη Τετάρτη έλαβαν δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Αφορά στο κλείσιμο της Εθνικής την 1η Δεκεμβρίου.

Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες θα πιέσουν για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Η αντιπροσωπεία των Θεσσαλών αγροτών αναμένεται στο Μέγαρο Μαξίμου, φέρνοντας μαζί της τη λίστα των 14 αιτημάτων που διαμορφώθηκε στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου.

Ο πρώτος άξονας αφορά στη μείωση του κόστους παραγωγής και ο δεύτερος την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο θέμα της κτηνοτροφίας και κυρίως στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για βελτιώσεις σε ορισμένα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Στην ομάδα των 25 μελών, 15 θα είναι αγρότες και οι υπόλοιποι δέκα κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις στο μπλόκο της Νίκαιας στις 18:00, για να ενημερωθούν και να συντονιστούν οι αγρότες σε τοπικό επίπεδο.

Θα ζητήσουν να μπουν στο «συρτάρι» οι δικογραφίες

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έχουν αναχωρήσει για την Αθήνα στις 5 το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου, συζητήθηκε έντονα και το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο.

Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μία αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα.

Όπως σημειώνουν η συζήτηση αφορά κυρίως στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur για το ρύζι των 200.000 τόνων παραγωγής τον χρόνο.

Δεν υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικών παρεκκλίσεων, διαμηνύει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν πρόκειται για συνάντηση για το θεαθήναι και θέλει να επιμείνει στη μεγάλη εικόνα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο δημοσιονομικά αλλά και διαρθρωτικά θέματα με τα οποία μπορούν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει διάθεση για προτάσεις που αφορούν για παράδειγμα στον τρόπο επίλυσης του ζητήματος που ανέκυψε με τον ΑΤΑΚ ή ιδέες για τις κατανομές των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση τις προθέσεις της για τον διάλογο η κυβέρνηση θα τις δείξει και στην ξεχωριστή συνάντηση που θα γίνει παρουσία και του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους.

