e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από σήμερα – Όλες οι πληρωμές έως και τις 23 Ιανουαρίου

  • Από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους στις 21 Ιανουαρίου για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συγκεκριμένα, από σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τους δύο οργανισμούς.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από αύριο, 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21.000.000ευρώ σε 35.000δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000ευρώ σε 1.500μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 170.000 ευρώ σε δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

