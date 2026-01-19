Σε «πλήρη εξέλιξη» η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Μάχη με τις φλόγες από 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα – Μήνυμα του 112 – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σύμφωνα με την Πυροσβεστική η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο εργοστασίου πλαστικών που έχει καταστραφεί ολοσχερώς σε κατοικημένη περιοχή στο Μενίδι του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 42 πυροσβέστες και 19 οχήματα, δίνουν μάχες με τις φλόγες για να περιορίσουν την εξάπλωση της στην κατοικημένη περιοχή και σε παρακείμενες επιχειρήσεις . Πριν λίγο το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Ολοσχερής καταστροφή του εργοστασίου

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε «μεικτή ζώνη», στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, δίπλα στο Α’ Α.Τ. Αχαρνών. Η φωτιά λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στη βιομηχανική εγκατάσταση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς, ενώ γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά και σε παρακείμενα κτήρια. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρες από ΟΤΑ.

Η ΕΡΤ αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης και καίει παλέτες, όπως κι άλλα εύφλεκτα υλικά. Η φωτιά που έχει ήδη καταστρέψει ολοσχερώς το εργοστάσιο, αναφέρεται ότι επεκτάθηκε σε γειτονική επιχείρηση, προκαλώντας υλικές ζημιές, πριν την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Το εργοστάσιο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, ενώ υπήρχε κάποιο προσωπικό ασφαλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται και η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Άγνωστες παραμένουν ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.