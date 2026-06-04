Βολές Γιώργου Τσίπρα κατά των ανεξάρτητων της Νέας Αριστεράς: «Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες» – Η αναφορά στον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»

Αιχμηρό σχόλιο έκανε, μέσω ανάρτησης στα social media, ο ξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Τσίπρας μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε, μέσω ανάρτησης στα social media, ο ξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Τσίπρας μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
  • Ο Γιώργος Τσίπρας αναφέρθηκε στην ελληνική κωμωδία «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος», σχολιάζοντας ότι «το 2026 βλέπουμε τέτοιους “ρόλους” στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες».
  • Η ανάρτησή του έγινε «με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών», όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο ίδιος.

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Ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε, μέσω ανάρτησης στα social media, ο ξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Τσίπρας μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

«Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους “ρόλους” στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες» γράφει συγκεκριμένα ο Γιώργος Τσίπρας με αναφορά στην ελληνική κωμωδία, «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γιώργος Τσίπρας γράφει ειδικότερα τα εξής: «Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους «ρόλους» στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά».

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