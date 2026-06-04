Βολές Γιώργου Τσίπρα κατά των ανεξάρτητων της Νέας Αριστεράς: «Βλέπουμε ρόλους στην πολιτική ζωή χωρίς ντομάτες» – Η αναφορά στον «Θανασάκη τον Πολιτευόμενο»

Ένα αιχμηρό σχόλιο έκανε, μέσω ανάρτησης στα social media, ο ξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Τσίπρας μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.

«Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους “ρόλους” στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες» γράφει συγκεκριμένα ο Γιώργος Τσίπρας με αναφορά στην ελληνική κωμωδία, «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γιώργος Τσίπρας γράφει ειδικότερα τα εξής: «Με αφορμή απίστευτης δηθενιάς δηλώσεις των τελευταίων ημερών και μηνών θυμήθηκα το Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Ενώ το 1954 η δηθενιά του Θανασάκη ήταν αντιληπτή στους θεατές, το 2026 βλέπουμε τέτοιους «ρόλους» στην πραγματική πολιτική ζωή χωρίς να πέφτουν ντομάτες…#ΝέαΑριστερά».