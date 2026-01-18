Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα στην Ισπανία – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν την Κυριακή (18/1) στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και άγνωστο αριθμό παγιδευμένων ανθρώπων.

Το ατύχημα συνέβη στην Ανταμούζ κοντά στην Κόρδοβα. Η Πολιτοφυλακή αναφέρει ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των επιβατών που έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, αν και οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για δύο θανάτους, οι ίδιες πηγές συστήνουν προσοχή μέχρι να επιβεβαιωθεί το γεγονός. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αποσταλεί στον τόπο του ατυχήματος και βοηθούν στη διάσωση των εγκλωβισμένων επιβατών. Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα τρένα, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο ισπανικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών, Adif, ανέφερε τον εκτροχιασμό ενός τρένου Iryo που αναχώρησε από τη Μάλαγα στις 6:40 μ.μ. τοπική ώρα, με προορισμό τον σταθμό Puerta de Atocha, στη Μαδρίτη. Το περιστατικό συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρηση, στην παρακαμπτήριο γραμμή του Adamuz, όπου το εκτροχιασμένο τρένο πέρασε στην παρακείμενη γραμμή, επηρεάζοντας τα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την Ουέλβα.

 

Σύμφωνα με την Adif, οι επιβάτες και των δύο τρένων έχουν πλέον απομακρυνθεί από τον τόπο του δυστυχήματος, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες έχουν αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος. Έχουν επιβεβαιωθεί τραυματισμοί, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ο αριθμός τους. Η λειτουργία τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί λόγω του συμβάντος. Η υπηρεσία στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο λειτουργεί κανονικά.

Ο υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, πήγε στο κέντρο έκτακτης ανάγκης Renfe H-24 στο σταθμό Atocha της Μαδρίτης, για να παρακολουθήσει την κατάσταση. Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Adamuz, Rafael Ángel Moreno, βρίσκεται στον τόπο του ατυχήματος και δήλωσε  πολύ ταραγμένος, όπως αναφέρει η El Pais: «Δεν μπορώ να σας μιλήσω. Δεν έχω καμία επίσημη πληροφορία. Είμαι εδώ με τους ανθρώπους που βοηθούν!», είπε κι έκλεισε το τηλέφωνο.

 

