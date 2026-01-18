Γροιλανδία: Η παγκόσμια τάξη και το ΝΑΤΟ διακυβεύονται με τις απειλές του Τραμπ για επιπλέον δασμούς, δηλώνει ο Δανός ΥΠΕΞ

Η παγκόσμια τάξη “όπως την ξέρουμε” και “το μέλλον” του ΝΑΤΟ διακυβεύονται με τις απειλές Τραμπ για επιπλέον δασμούς στις χώρες που δεν υποστηρίζουν τις θέσεις τους για την Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν αμφιβάλλει για την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

“Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη και ότι είναι γενναιόδωρη”, δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Όσλο της Νορβηγίας, το οποίο επίσης στοχοποιείται από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

‘Έχουμε μια δύναμη κρούσης, όταν δείχνουμε τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας συλλογικά και αλληλέγγυα, και αυτό είναι προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε”, πρόσθεσε ο Ράσμουσεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νορβηγό ομόλογό του Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εστιάζει στη διπλωματία, αναφερόμενος σε μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τετάρτη η Δανία, η Γροιλανδία και οι ΗΠΑ για τη σύσταση ομάδας εργασίας.  “Παρότι αντιμετωπίζουμε τώρα αυτές τις απειλές, θα προσπαθήσουμε φυσικά να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία”, δήλωσε ο Ράσμουσεν.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης κάτι περισσότερο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μόλις ήμουν εκεί. Υπάρχουν και έλεγχοι και ισορροπίες στην αμερικανική κοινωνία”, πρόσθεσε.

Παράλληλα σήμερα, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι αν και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ θα προβεί σε αντίποινα, είναι “λίγο πρόωρο” να ενεργοποιηθεί το εργαλείο των αντιποίνων.

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Νάντι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της διαφοράς. “Η θέση μας για τη Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματεύσιμη… Είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν φραστικό πόλεμο”, δήλωσε στο Sky News.

