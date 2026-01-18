Financial Times για Γροιλανδία: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ ως αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή δασμών ύψους 93 δισεκ. ευρώ στις ΗΠΑ ή τον περιορισμό αμερικανικών εταιριών στην αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Τα μέτρα αυτά καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.
  • Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και έξι κράτη-μέλη της ΕΕ, με Ευρωπαίο διπλωμάτη να σημειώνει πως «Υπάρχουν σαφή μέσα αντεκδίκησης εάν αυτό συνεχιστεί…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Financial Times για Γροιλανδία: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ ως αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ

Η ΕΕ μπορεί να πλήξει με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ τις ΗΠΑ ή να περιορίσει τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που θεωρεί ότι εμποδίζουν τα σχέδιά του για την Γροιλανδία, γράφει σήμερα, Κυριακή,  η εφημερίδα Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Τα μέτρα αποσκοπούν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους ηγέτες μοχλό πίεσης στις καθοριστικές συναντήσεις τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο Νταβός, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Στόχος των Ευρωπαίων είναι να βρουν έναν συμβιβασμό που θα αποφύγει μια σοβαρή ρήξη στη δυτική στρατιωτική συμμαχία, η οποία θα συνιστούσε υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η λίστα δασμών είχε ετοιμαστεί πέρυσι αλλά είχε ανασταλεί μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου για να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος. Η επανενεργοποίησή της συζητήθηκε την Κυριακή από τους 27 πρεσβευτές της ΕΕ, μαζί με το λεγόμενο μηχανισμό κατά του «εξαναγκασμού» που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην εσωτερική αγορά, καθώς η Ένωση εξετάζει πώς να απαντήσει στην απειλή του Αμερικανού προέδρου με τιμωρητικούς δασμούς.

Ο Τραμπ το Σάββατο το βράδυ δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που έστειλαν στρατεύματα στο νησί για στρατιωτική άσκηση αυτή την εβδομάδα.

«Υπάρχουν σαφή μέσα αντεκδίκησης εάν αυτό συνεχιστεί… [ο Τραμπ] χρησιμοποιεί καθαρά μαφιόζικες μεθόδους», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τη συζήτηση. «Την ίδια στιγμή, θέλουμε να απευθύνουμε δημόσια έκκληση για ηρεμία και να του δώσουμε την ευκαιρία να κάνει πίσω».  «Το μήνυμα είναι… καρότο και μαστίγιο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και πόση – Η διαδικασία μέσω myAADE

Καιρός: Τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:32 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Ο πρόεδρος αλ Σάρα ανακοίνωσε επίσημα την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τους Κούρδους – Τι προβλέπει για το PKK

Ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα, στην Συρία, ανακοίνωσε και επίσημα την Κυριακή, ότι υπέγραψε συμφων...
20:55 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Νέο βίντεο από την ληστεία στο Λούβρο – Διαλύουν τις προθήκες με τροχό και γροθιές

Οι γαλλικές αρχές παραμένουν αποφασισμένες να βρουν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα που εκλάπησαν α...
20:26 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου

O πρόεδρος  του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε ...
19:40 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Ο πρόεδρος Σάρα επιμένει στην κυριαρχία σε όλη τη χώρα – Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα

Ο πρόεδρος στην Συρία, Άχμαντ αλ Σάρα συναντήθηκε την Κυριακή με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι