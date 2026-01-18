Financial Times για Γροιλανδία: Η ΕΕ εξετάζει δασμούς 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ ως αντίποινα μετά τις απειλές Τραμπ

Η ΕΕ μπορεί να πλήξει με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ τις ΗΠΑ ή να περιορίσει τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που θεωρεί ότι εμποδίζουν τα σχέδιά του για την Γροιλανδία, γράφει σήμερα, Κυριακή, η εφημερίδα Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Τα μέτρα αποσκοπούν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους ηγέτες μοχλό πίεσης στις καθοριστικές συναντήσεις τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο Νταβός, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Στόχος των Ευρωπαίων είναι να βρουν έναν συμβιβασμό που θα αποφύγει μια σοβαρή ρήξη στη δυτική στρατιωτική συμμαχία, η οποία θα συνιστούσε υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η λίστα δασμών είχε ετοιμαστεί πέρυσι αλλά είχε ανασταλεί μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου για να αποφευχθεί ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος. Η επανενεργοποίησή της συζητήθηκε την Κυριακή από τους 27 πρεσβευτές της ΕΕ, μαζί με το λεγόμενο μηχανισμό κατά του «εξαναγκασμού» που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην εσωτερική αγορά, καθώς η Ένωση εξετάζει πώς να απαντήσει στην απειλή του Αμερικανού προέδρου με τιμωρητικούς δασμούς.

Ο Τραμπ το Σάββατο το βράδυ δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που έστειλαν στρατεύματα στο νησί για στρατιωτική άσκηση αυτή την εβδομάδα.

«Υπάρχουν σαφή μέσα αντεκδίκησης εάν αυτό συνεχιστεί… [ο Τραμπ] χρησιμοποιεί καθαρά μαφιόζικες μεθόδους», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης που ενημερώθηκε για τη συζήτηση. «Την ίδια στιγμή, θέλουμε να απευθύνουμε δημόσια έκκληση για ηρεμία και να του δώσουμε την ευκαιρία να κάνει πίσω». «Το μήνυμα είναι… καρότο και μαστίγιο», πρόσθεσε ο ίδιος.