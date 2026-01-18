Χρήστος Λούλης για Έμιλυ Κολιανδρή: «Προσπαθούμε η ζωή μας να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές»

Η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 18 Ιανουαρίου υποδέχτηκε τον Χρήστο Λούλη στην εκπομπή της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια έδειξε μία φωτογραφία από το πάρτι του γάμου του καλλιτέχνη με την συνάδελφο και σύζυγό του, Έμιλυ Κολιανδρή. Με αφορμή το στιγμιότυπο, ο καταξιωμένος ηθοποιός έκανε μία αναφορά στην προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν συνεχίζει να είναι πάρτι η ζωή του με την Έμιλυ Κολιανδρή, ο Χρήστος Λούλης απάντησε: «Τέτοιο πάρτι όχι δεν είναι, δεν συνεχίζει να είναι, γιατί εντωμεταξύ έχουν περάσει και 17-18 χρόνια, έχουμε και δύο παιδιά».

«Προσπαθούμε να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές, μάλλον τις πιο πολλές φορές! Γιατί, εντάξει μωρέ, ξέρεις, δουλεύουμε πολύ, είναι τα παιδιά με το σχολείο… Τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι πάρτι η ζωή, δεν είναι κάθε μέρα πάρτι», εξήγησε στη συνέχεια ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.