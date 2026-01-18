Χρήστος Λούλης για Έμιλυ Κολιανδρή: «Προσπαθούμε η ζωή μας να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές»

Σύνοψη από το

  • Ο Χρήστος Λούλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, όπου μία φωτογραφία από το πάρτι του γάμου του με την Έμιλυ Κολιανδρή, αποτέλεσε αφορμή για αναφορά στην προσωπική του ζωή.
  • Σε ερώτηση για το αν συνεχίζει να είναι πάρτι η ζωή του με την Έμιλυ Κολιανδρή, ο Χρήστος Λούλης απάντησε πως «δεν συνεχίζει να είναι», καθώς «έχουν περάσει και 17-18 χρόνια, έχουμε και δύο παιδιά».
  • Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως «προσπαθούμε να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές», λόγω της καθημερινότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρήστος Λούλης

Η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 18 Ιανουαρίου υποδέχτηκε τον Χρήστο Λούλη στην εκπομπή της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια έδειξε μία φωτογραφία από το πάρτι του γάμου του καλλιτέχνη με την συνάδελφο και σύζυγό του, Έμιλυ Κολιανδρή. Με αφορμή το στιγμιότυπο, ο καταξιωμένος ηθοποιός έκανε μία αναφορά στην προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν συνεχίζει να είναι πάρτι η ζωή του με την Έμιλυ Κολιανδρή, ο Χρήστος Λούλης απάντησε: «Τέτοιο πάρτι όχι δεν είναι, δεν συνεχίζει να είναι, γιατί εντωμεταξύ έχουν περάσει και 17-18 χρόνια, έχουμε και δύο παιδιά».

«Προσπαθούμε να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές, μάλλον τις πιο πολλές φορές! Γιατί, εντάξει μωρέ, ξέρεις, δουλεύουμε πολύ, είναι τα παιδιά με το σχολείο… Τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι πάρτι η ζωή, δεν είναι κάθε μέρα πάρτι», εξήγησε στη συνέχεια ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.

21:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

