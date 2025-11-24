Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την από την παράσταση και έβριζαν – Εγώ είχα χ@@@ πάνω μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν την Δευτέρα (24/11) ο Χρήστος Λούλης. Ο ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή του και για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος, το «Cleansed».

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έγραψε η Σάρα Κέιν και ανέβηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως το 1998, είχε παιχτεί και το 2001 στην Ελλάδα, με τον επιτυχημένο ηθοποιό να είναι μέρος και εκείνης της παράστασης.

«Η διαδρομή αυτού του έργου έχει ένα ειδικό βάρος, γιατί πρωτοανέβηκε στην Ελλάδα από τον Λευτέρη Βογιατζή, τρία-τέσσερα χρόνια αφότου είχε αυτοκτονήσει η συγγραφέας. Είχα παίξει και σε εκείνη την παράσταση», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Λούλης.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι αλήθεια πως στην παράσταση που είχε παίξει το 2001, κόσμος έφευγε και έκλαιγε, ο ηθοποιός απάντησε πως: «Είναι αλήθεια. Είναι ένα έργο που μπορεί να σου προκαλέσει σοκ. Το ζητούμενο είναι, από αυτή την παράσταση και από αυτό το έργο, ότι παρ’ όλο που μπορεί να προκαλέσει αυτό το σοκ, το ζητούμενό του δεν είναι το σοκ, αλλά το να εξυμνήσει την ανθρώπινη ένωση. Την αγάπη ας πούμε. Το ζητούμενό του είναι να βρεθεί αυτή η πλήρης ένωση!».

«Φεύγανε και βρίζανε καμιά φορά. Δεν θυμάμαι τώρα μια περίπτωση συγκεκριμένη, αλλά θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις που φεύγοντας οι άνθρωποι από το θέατρο, δεν τους ένοιαζε αν κάνουν φασαρία ή όχι. Λέγανε “ντροπή σας”, “τι αρρώστιες είναι αυτές;” και τέτοια. Εγώ είχα χ@@@εί πάνω μου λιγάκι, αλλά ήμουν και μικρός. Κάπου μέσα μου, μου άρεσε και λιγάκι, ότι κάνω κάτι που δεν πάει στο ντούκου. Είχε λειτουργήσει και ως αντίστροφος ναρκισσισμός!», εξήγησε ο Χρήστος Λούλης σε άλλο σημείο.