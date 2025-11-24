Κώστας Καραφώτης για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: «Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κώστας Καραφώτης
Φωτογραφία: Instagram/kostaskarafotis_

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό, μέσα από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της Realnews, πως ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Ο αγαπημένος τραγουδιστής σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (24/11), μίλησε για το νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καραφώτης ανέφερε στις δηλώσεις του πως: «Διανύουμε τον όγδοο μήνα, οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω. Είναι πιο δύσκολο προφανώς».

Επιπλέον, ο τραγουδιστής είπε ότι: «Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει αλλά το όνομα όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, όλα αυτά γίνονται με συζήτηση».

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να είναι μέσα κατά τη διάρκεια του τοκετού, ο Κώστας Καραφώτης απάντησε: «Δεν το σκέφτομαι. Το ξέρω ότι θα είμαι».

23:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

