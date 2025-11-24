Νίκος Κοσώνας – Δάφνη Μπόκοτα: Έξοδος για μητέρα και γιο

Μια σπάνια βραδινή έξοδο έκαναν την περασμένη εβδομάδα η Δάφνη Μπόκοτα και ο ταλαντούχος γιος της, Νίκος Κοσώνας.

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Μητέρα και γιος έδωσαν το παρών σε εκδήλωση γνωστού χώρου ομορφιάς και αναζωογόνησης, με έμφαση στην ιατρική αισθητική, την πλαστική χειρουργική και τις θεραπείες προσώπου, αλλά και λέιζερ στη Γλυφάδα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των ιδιοκτητών, Άννας Βαφιά και Δημήτρη Σοφιά.

Η Δάφνη Μπόκοτα, αγαπημένη παρουσιάστρια που το τηλεοπτικό κοινό έχει συνδέσει και έχει αγαπήσει για την παρουσίαση επί 18 χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, φέτος επέστρεψε έπειτα από είκοσι χρόνια απουσίας στην τηλεόραση, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την οποία παρουσιάζει η Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Νίκος Κοσώνας μετά το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη δραματική σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου έκλεψε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του, φέτος παίζει στη νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής» που προβάλλεται στον ΑΝΤ1 και στον ΑΝΤ1plus, με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Νίκο Ψαρρά. Εκεί υποδύεται τον Αντώνη, τον πρωτότοκο γιο του Μανώλη Σταβέρη – τον οποίο υποδύεται ο Νίκος Ψαρράς. Ατίθασος και σκληροτράχηλος ο Αντώνης Σταβέρης, βρίσκεται στη φυλακή ύστερα από απόφαση του Δικαστή Δημητρίου- τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, αλλά μετρά αντίστροφα τις μέρες για την αποφυλάκισή του. Όταν μάθει για το τροχαίο του αδελφού του Λευτέρη, θα ορκιστεί να βρει εκείνον που χτύπησε τον αδελφό του και τον εγκατέλειψε. Και για τον Αντώνη, η εκδίκηση δεν είναι ποτέ ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα τιμής.

Μητέρα και γιος πόζαραν χαρούμενοι στο φωτογραφικό φακό.