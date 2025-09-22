Δάφνη Μπόκοτα για την επιστροφή της στην τηλεόραση: «Είναι ο φυσικός μου χώρος – Δεν είχα βάλει ποτέ τελεία ούτε άνω τελεία»

Δάφνη Μπόκοτα για την επιστροφή της στην τηλεόραση: «Είναι ο φυσικός μου χώρος – Δεν είχα βάλει ποτέ τελεία ούτε άνω τελεία»

Με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή, μέσα από την καθημερινή πρωινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha, η Δάφνη Μπόκοτα έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret και τη δημοσιογράφο Τζένη Κανελλοπούλου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή παρουσιάστρια εξήγησε πως νιώθει σαν η μικρή οθόνη να είναι ο φυσικός της χώρος.

Δάφνη Μπόκοτα για Eurovision: «Ήταν η πιο προβληματική διοργάνωση που είχαμε ποτέ…»

Πως πήρατε την απόφαση για τη μεγάλη επιστροφή και το νέο αυτό βήμα. Τι σας φοβίζει και τι σας εμπνέει περισσότερο στη νέα σας αρχή;

Ξέρεις, οι αποφάσεις μερικές φορές έρχονται στο λεπτό. Άλλες αργούν για χρόνια. Η κοινωνία, η τηλεόραση, η ζωή έχουν αλλάξει πολύ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει κάτι σαν το «γραφείο» των ανθρώπων. Πρώτα πρέπει να καταλάβει κανείς τις νέες συνθήκες και μετά να λειτουργήσει μέσα σε αυτές.

Νιώθετε ότι φεύγει μια άνω τελεία που είχε μπει ή ότι ξανασυστήνεστε στο κοινό;

Ότι βρίσκομαι σε έναν φυσικό χώρο και πάλι. Δεν είχα βάλει ποτέ ούτε τελεία ούτε άνω τελεία. Η τηλεόραση είναι ο φυσικός μου χώρος, η δουλειά μου, η αγάπη μου, το δεύτερο σπίτι μου.

Τι νιώσατε το πρώτο λεπτό on air;

Άνεση και συγκίνηση. Αναμνήσεις, νιάτα, ζωή…

