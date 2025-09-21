Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι στον άγριο ξυλοδαρμό – «Μάστιγα» τα περιστατικά βίας

κοινωνία

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι στον άγριο ξυλοδαρμό – «Μάστιγα» τα περιστατικά βίας

Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο οι τρεις νεαροί που πρωταγωνίστησαν στην άγρια συμπλοκή η οποία κατέληξε με τον εκσφενδονισμό ενός ανήλικου σε τζαμαρία καταστήματος.

Ρέθυμνο: «Χτύπησαν παιδί με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος» – Τι λέει κάτοικος της περιοχής για την άγρια συμπλοκή

Σύμφωνα με το MEGA, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις νεαρών, 19 και 20 ετών, για τα επεισόδια στο Ρέθυμνο, στα οποία φέρεται να συμμετείχε και δόκιμος αστυνομικός, το όνομα του οποίου εντάσσεται στη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης.

Οι συλληφθέντες, ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς όσοι συμμετείχαν στην συμπλοκή δεν θέλησαν να προβούν σε καταγγελίες.

Εκτός ελέγχου η «άγουρη» βία

Τα επεισόδια ανάμεσα σε ανηλίκους συνεχή. Μία γενιά που εθίζεται στην λεκτική και σωματική βία.

«Να με βρίζουν, να μου κάνουν πολύ bullying, στη φάση που είχα αρχίσει να κρύβομαι στις τουαλέτες επειδή φοβόμουν να βγω και να με κοροϊδεύουν όλοι, οι δάσκαλοι τίποτα δεν έκαναν», λέει θύμα bullying.

Όλο και περισσότεροι ανήλικοι συμμετέχουν σε βίαια περιστατικά είτε ως θύματα είτε ως θύτες. Η παραβατικότητα μεταξύ νέων χτυπάει κόκκινο ενώ και τα κορίτσια συμμετέχουν εξίσου σε βίαια γεγονότα. Σχολεία, γειτονιές και διαδίκτυο μετατρέπονται σε χώρους συγκρούσεων.

«Είχα υποστεί λεκτική βία. Έκανα παρέα με κάτι κορίτσια, για κάποιο λόγο με πέταξαν από την παρέα. Και μετά έβγαλαν φήμες σε όλο το σχολείο. Τις πίστεψαν. Άρχιζαν να με κράζουν όλοι και αναγκάστηκα να κάνω αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος».

Για κάποια παιδιά μάλιστα, η βία δεν είναι στιγμιαία αλλά διαρκεί χρόνια αφήνοντας πίσω της ανεξίτηλες πληγές.

«Είχα περάσει 8 χρόνια bullying, πιο πολύ ήταν λεκτικό, για τις μάρκες ρούχων, γιατί δεν φόραγα μάρκες, δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να φοράω μάρκες», δηλώνει θύμα bullying.

Στο MEGA μίλησε και μαθητής που συμμετέχει σε πράξεις ακραίου εκφοβισμού, έχοντας ρόλο θύτη.

-Κάποια πράγματα δεν θέλουν να τα λύσουν με λόγια, πάμε στις τουαλέτες, παίζουμε ξύλο και όποιος βγει από πάνω. Και μετά δεν ξαναμιλάνε για αυτό. Από διαφορετικές τάξεις, όποιος έχει το θέμα πάει το λύνει στους τουαλέτες και τελειώνει εκεί.

-Τι ξύλο;

-Ό,τι βγει εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας κανόνας, κλωτσιές, μπουνιές, λαβές όλα…ό,τι βγει…

– Οι καθηγητές τι κάνουν;

– Οι καθηγητές δεν το ξέρουν. Άμα έρθουν στην τουαλέτα ο καθηγητής εκείνη τι στιγμή, σταματάμε. Περιμένουμε να φύγει και ξεκινάμε μετά.

23:33 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη με την 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της – Η καταγγελία, οι έρευνες και οι μαρτυρίες

Μία καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας αποτέλεσε την αφορμή για να ξετυλιχτεί το κουβά...
23:12 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητο δύο επιβαίνοντες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οπο...
22:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε ...
22:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκεντρώσεις μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (21/9) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή τ...
