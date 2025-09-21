Συγκεντρώσεις μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (21/9) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αφορμή την συμπλήρωση 7 χρόνων από την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Στην Αθήνα η πορεία ξεκίνησε από το σημείο όπου ξεψύχησε ο Ζακ Κωστόπουλος, στην Γλάδστωνος. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο, τιμώντας την μνήμη του ακτιβιστή και ζητώντας δικαιοσύνη.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση φώναξαν συνθήματα και έκαναν ειρηνική πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Λόγω της πορείας τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων και στη Θεσσαλονίκη. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και κινήθηκε ειρηνικά σε κεντρικούς δρόμους.

