Ρέθυμνο: «Χτύπησαν παιδί με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος» – Τι λέει κάτοικος της περιοχής για την άγρια συμπλοκή

κοινωνία

Ρέθυμνο: «Χτύπησαν παιδί με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος» – Τι λέει κάτοικος της περιοχής για την άγρια συμπλοκή

Τις άγριες σκηνές μεταξύ νεαρών, που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, περιέγραψε η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο ντοκουμέντο και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Η συμπλοκή συνέβη στις 5 τα ξημερώματα σε κεντρικό σημείο του Ρεθύμνου, στην οδό Αρκαδίου. Γείτονες και τουρίστες άκουσαν τις φωνές, βγήκαν στα μπαλκόνια και είδαν την ομάδα νεαρών να έχει πιαστεί στα χέρια. Μάλιστα, πέταξαν το ένα αγόρι πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι νεαροί διαπληκτίζονται και χτυπούν ο ένας τον άλλον. Η συμπλοκή έλαβε τέλος όταν οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο αντιλήφθηκαν την παρουσία των δυνάμεων της αστυνομίας και πρόλαβαν να εξαφανιστούν.

Ένας τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει αμυχές στο πρόσωπο και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

«Πέταξαν ένα παιδί πάνω σε μια βιτρίνα»

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο και κάλεσε την αστυνομία μίλησε στο Mega και περιέγραψε τις σκηνές:

«Ξαφνικά στις 5 το πρωί άκουσα φωνές, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα μία ομάδα παιδιών, γύρω στα 20 χρόνια να χτυπάνε το ένα το άλλο και να βρίζει το ένα το άλλο. Όταν είδα ότι χτύπησαν ένα παιδί με το κεφάλι το πέταξαν πάνω σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος, κάλεσα την αστυνομία», λέει η κάτοικος της περιοχής.

Όπως αναφέρει στη συνέχεια, «μόλις είδαν τα αστυνομικά οχήματα κατευθείαν έφυγαν όλοι και έμεινε το παιδί χτυπημένο και είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά στο έδαφος».

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε το cretalive.gr:

21:24 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

