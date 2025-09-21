Ύπνος: Τα πιο βρώμικα σημεία στην κρεβατοκάμαρα, σύμφωνα με ειδικό – Πρακτικές συμβουλές για ένα υγιεινό υπνοδωμάτιο

O χώρος που θεωρείτε το πιο ασφαλές καταφύγιο μπορεί να κρύβει βακτήρια, ακάρεα σκόνης και μούχλα. Ένας ειδικός στον ύπνο αποκαλύπτει τα πιο βρώμικα σημεία στην κρεβατοκάμαρά σας και σας δίνει πρακτικές συμβουλές για να εξασφαλίσετε ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου.

Τα 5 πιο βρώμικα σημεία στην κρεβατοκάμαρα, σύμφωνα με ειδικό

Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά περνάμε κατά μέσο όρο 27 χρόνια της ζωής μας στο κρεβάτι. Ενώ η κρεβατοκάμαρά μας είναι το καταφύγιό μας, οι ειδικοί στον ύπνο προειδοποιούν ότι μπορεί να είναι ένα από τα πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού.

Ο Martin Seeley, ειδικός ύπνου στην εταιρεία MattressNextDay, αποκαλύπτει τα πέντε πιο βρώμικα σημεία στην κρεβατοκάμαρα και πώς να τα καθαρίσετε.

Το στρώμα σας μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για ακάρεα σκόνης

Δεν θα χρησιμοποιούσατε ποτέ την ίδια πετσέτα για χρόνια χωρίς να την πλύνετε, όμως το στρώμα μας συχνά παραμελείται. Ένα μέσο στρώμα μπορεί να φιλοξενεί έως και 10.000 ακάρεα σκόνης. Αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και μπορούν να παράγουν εκατομμύρια περιττώματα, τα οποία επιδεινώνουν αλλεργίες και άσθμα.

Συμβουλές καθαρισμού: Αερίζετε το κρεβάτι σας καθημερινά. Κάντε βαθύ καθαρισμό του στρώματος κάθε τρεις μήνες. Μια απλή λύση είναι ένα σπρέι από λευκό ξύδι, νερό και αιθέρια έλαια (όπως λεβάντα ή tea tree oil) για να καταπολεμήσετε τα αλλεργιογόνα.

Οι διακόπτες φωτισμού και οι λάμπες είναι γεμάτες βακτήρια

Οι διακόπτες είναι από τα πρώτα και τελευταία αντικείμενα που αγγίζουμε κάθε μέρα. Παρά τη συχνή χρήση, το 1/5 των ανθρώπων τους καθαρίζει μόνο μία φορά το χρόνο ή και καθόλου. Αυτό τους καθιστά ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη βακτηρίων όπως σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος, ακόμα και E. coli.

Συμβουλές καθαρισμού: Σκουπίστε τους διακόπτες και τις λάμπες με ένα ήπιο απολυμαντικό μία φορά την εβδομάδα.

Τα κεφαλάρια των κρεβατιών μπορεί να γίνουν εστία μούχλας και κοριών

Σχεδόν το 1/3 των ανθρώπων δεν έχει καθαρίσει ποτέ το κεφαλάρι του κρεβατιού του, παρόλο που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το πρόσωπό μας. Η υγρασία από τα βρεγμένα μαλλιά μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας σε υφασμάτινα ή ξύλινα κεφαλάρια, επιδεινώνοντας αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα. Τα κεφαλάρια είναι επίσης αγαπημένη κρυψώνα για κοριούς.

Συμβουλές καθαρισμού: Σκουπίστε τα ξύλινα κεφαλάρια με απολυμαντικό. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα για τα υφασμάτινα κεφαλάρια για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.

Οι κουβέρτες και τα ριχτάρια απορροφούν ιδρώτα, νεκρά κύτταρα και έλαια του σώματος

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, οι κουβέρτες γίνονται απαραίτητες. Ωστόσο, μόνο το 36% από εμάς τις πλένουμε περισσότερο από μία φορά τον χρόνο. Οι κουβέρτες απορροφούν ιδρώτα, νεκρά κύτταρα και έλαια του σώματος, ακριβώς όπως τα σεντόνια.

Συμβουλές καθαρισμού: Πλένετε τις κουβέρτες μία φορά την εβδομάδα μαζί με τα υπόλοιπα κλινοσκεπάσματα, για να διατηρήσετε ένα καθαρό περιβάλλον ύπνου.

Τα καλύμματα θερμοφόρας μπορούν να συσσωρεύσουν βακτήρια

Οι θερμοφόρες είναι μια ζεστή και οικονομική λύση, αλλά τα καλύμματά τους συχνά παραμελούνται. Καθώς έρχονται σε επαφή με το σώμα, μπορούν να παγιδεύσουν βακτήρια.