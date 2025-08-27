Φενγκ Σούι: Αυτά είναι τα 4 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να έχετε στην κρεβατοκάμαρά σας, σύμφωνα με ειδικό

marinasiskos

timeout

Τα 4 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να έχετε στην κρεβατοκάμαρά σας σύμφωνα με το Feng Shui. Φωτογραφία: Freepik
To Φενγκ Σούι, γνωστό και ως κινέζικη γεωμαντεία, είναι μια αρχαία πρακτική που έχει σκοπό την εξισορρόπηση του ανθρώπου με το περιβάλλον του και τη δημιουργία ροής ώστε να προάγεται η ευημερία και η αφθονία.

Feng Shui στην κουζίνα: 10 τρόποι να εφαρμόσετε τις αρχές του στη διακόσμησή σας

Ο Sanhe Shanren, ειδικός στο Φενγκ Σούι, ανέβασε βίντεο στο TikTok με τα τέσσερα αντικείμενα που απορροφούν την ενέργεια του χώρου και σας προκαλούν εξάντληση ή «επηρεάζουν αρνητικά τον πλούτο και την υγεία σας».

Tα 4 αντικείμενα που απαγορεύεται να έχετε στην κρεβατοκάμαρα, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι:

  • Αληθινά λουλούδια
  • Κάδος απορριμμάτων
  • Φάρμακα
  • Mεταλλικά αντικείμενα

Αληθινά λουλούδια

Το πρώτο αντικείμενο στη λίστα, είναι τα λουλούδια – ειδικά για ζευγάρια. «Η κρεβατοκάμαρα ζευγαριών, δεν είναι κατάλληλος χώρος για αληθινά λουλούδια», είπε ο ειδικός στο βίντεο, το οποίο είχε 449.000 προβολές. «Προσελκύουν τρίτα πρόσωπα και βλάπτουν τους συζυγικούς δεσμούς».

Φενγκ Σούι για αρχάριους: Εύκολες συμβουλές για να εφαρμόσετε τις αρχές του στο σπίτι σας

Ο κανόνας ωστόσο, διαφέρει για τους ελεύθερους. Όπως είπε ο ειδικός, οι ελεύθεροι μπορούν να έχουν αληθινά λουλούδια, εφόσον αλλάζουν τακτικά το νερό τους: «Μην τ’ αφήνετε ποτέ να μαραζώνουν».

Κάδος απορριμμάτων

Δεύτερον, απαγορεύεται να έχετε κάδους απορριμμάτων κοντά σε κρεβάτι επειδή είναι φορείς βρώμικης ενέργειας.

Φενγκ Σούι: Τα 4 αντικείμενα που πρέπει να έχετε στην τσέπη σας για να προσελκύσετε πλούτο

«Αν έχετε κάδους κοντά στο κρεβάτι, εισπνέετε τη βρώμικη ενέργεια όσο κοιμάστε», προειδοποιεί ο Sanhe Shanren. «Μάλιστα, η μακροχρόνια έκθεση, προκαλεί βλάβες στην υγεία».

Φάρμακα

Επίσης, προειδοποιεί να μην έχετε φάρμακα ή ιατρικά έγγραφα στα κομοδίνα σας κοντά στο κρεβάτι.

«Τα δυσμενή για την υγεία αντικείμενα, επηρεάζουν τη διάθεση και τη συνείδηση», εξηγεί.

Αντίθετα, συμβουλεύει να κρατάτε τα φάρμακα και τα ιατρικά σας αρχεία «σε κουτιά εκτός του οπτικού σας πεδίου».

Mεταλλικά αντικείμενα

Τέλος, μεταλλικά αντικείμενα, όπως ψαλίδια ή νυχοκόπτες, πρέπει να παραμένουν μακριά από το κρεβάτι σας.

«Το Φενγκ Σούι λέει ότι, το αιχμηρό μέταλλο, διαπερνά την ασπίδα της ενέργειας», εξηγεί και παροτρύνει, να ελέγξετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, την κρεβατοκάμαρά σας και ν’ απομακρύνετε τ’ αντικείμενα αυτά.

 

@fengshuisanshi11 Never place these four things by your bed. #fengshui #fengshuitips #fengshuimaster #fyp #bazi #goodluck #wealth #黄裳元吉 #spiritual ♬ 原声 – fengshuisanshi11

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο

Οι χρήστες του TikTok, έσπευσαν να ευχαριστήσουν τον Sanhe για τις χρήσιμες συμβουλές.

«Πρέπει ν’ αδειάσω τα συρτάρια μου. Από εκεί προέρχεται η κακή ενέργεια», έγραψε ένας χρήστης του TikTok. «Αλήθεια είναι, δεν έχω τίποτε από αυτά στο υπνοδωμάτιό μου», συμφώνησε ένας άλλος. «Όλα αυτά, τα έχω κοντά στο κρεβάτι μου επειδή είναι βολικό», παραδέχτηκε ένας τρίτος..

Άλλοι ωστόσο, έγραψαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και μοιράστηκαν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να έχουν τα απαγορευμένα από το Φενγκ Σούι αντικείμενα στο υπνοδωμάτιό τους:
«Αν δεν έχω κοντά μου τα φάρμακα, δεν πρόκειται να τα πάρω. Τουλάχιστον για τη διάσπαση προσοχής, πρέπει να είναι στο κομοδίνο, αλλιώς δεν θα καταφέρω να σηκωθώ από το κρεβάτι».

«Εγώ που είμαι διαβητικός, πρέπει να έχω τα φάρμακα κοντά μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ένας χρήστης  μοιράστηκε μια συνηθισμένη κατάσταση στις μεγαλουπόλεις: «Εγώ που μένω σε στούντιο, κοιμάμαι ανάμεσα στο γραφείο, την πόρτα, τον καθρέφτη και τα μαραμένα λουλούδια μου».

«Εμένα, όταν ήμουν παιδί, μου έλεγαν να βάζω ένα ψαλίδι κάτω από το μαξιλάρι μου για να μην έχω εφιάλτες. Πάντα ‘έπιανε’, ακόμη και όταν το ψαλίδι έπεφτε από το κρεβάτι. Τι έχει να πει το Φενγκ Σούι για αυτό; Πραγματικά, είμαι περίεργος», αντέτεινε ένας άλλος.

20:01 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

