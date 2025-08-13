Feng Shui στην κουζίνα: 10 τρόποι να εφαρμόσετε τις αρχές του στη διακόσμησή σας

Μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιες ιδέες Feng Shui στην κουζίνα, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι ο χώρος όπου μαγειρεύετε, χαλαρώνετε και τρώτε, είναι ακριβώς όπως τον θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τις αρχές του Φενγκ Σούι για να σχεδιάσετε μια κουζίνα που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σας.

Σε αυτό το άρθρο, συγκεντρώσαμε τις καλύτερες ιδέες για την κουζίνα, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε τις αρχές του Φενγκ Σούι στον χώρο σας, μαζί με συμβουλές από σχεδιαστές που ακολουθούν τη φιλοσοφία του σε τα έργα τους.

Το Φενγκ Σούι, είναι μια αρχαία πρακτική, αλλά έχει γίνει δημοφιλής στη δυτική διακόσμηση εσωτερικών χώρων τις τελευταίες δεκαετίες, και είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν επιλέγουμε τις καλύτερες ιδέες για την κουζίνα μας.

Για το Φενγκ Σούι στην κουζίνα, ο σχεδιασμός που θα επιλέξετε είναι μία από τις πιο σημαντικές περιοχές του σπιτιού σας.

Είναι ο χώρος στον οποίο περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας, καθώς και εκεί που κοινωνικοποιείστε, και πρέπει να επιλέγεται με την ίδια προσοχή και σκέψη που θα δίνατε σε άλλες ιδέες διακόσμησης του σπιτιού σας.

Η τέχνη του Feng Shui για την κουζίνα – 1ο ιδέες

Δημιουργήστε μια χρωματική παλέτα Φενγκ Σούι

Επενδύστε σε μεταλλικά στοιχεία

Ένα μέρος για το κάθε τι

Πόρτες ντουλαπιών με γυαλί

Επαρκής φωτισμός

Διατηρήστε καθαρή και τακτική την κουζίνα

Τοποθετήστε την εστία σε περίοπτη θέση

Προσελκύστε ευημερία με το ξύλο

Καλλιεργήστε κήπο με δικά σας βότανα

Διατηρήστε χωριστά τον νεροχύτη από τις εστίες της κουζίνας

Δημιουργήστε μια χρωματική παλέτα Φενγκ Σούι

Η επιλογή των σωστών χρωμάτων για την κουζίνα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική, καθώς η κουζίνα έχει εξελιχθεί σε έναν πολυχρηστικό χώρο, σχεδιασμένο εξίσου για να ζείτε όσο και για να μαγειρεύετε.

Επειδή η κουζίνα εκπροσωπείται από το στοιχείο της φωτιάς, θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση κόκκινου και πορτοκαλί, καθώς αυτά θα προκαλέσουν ανισορροπία στην ενέργεια του χώρου.

Αλλά ποιο χρώμα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα;

Παρόλο που οι κουζίνες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για χρώματα, σύμφωνα με τις αρχές του Φενγκ Σούι, είναι καλύτερο να υιοθετήσετε μια ουδέτερη προσέγγιση. Όσον αφορά τις ουδέτερες ιδέες για την κουζίνα, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ουδέτερων χρωμάτων για να επιλέξετε – από κομψά σχεδόν λευκά, όπως το ελεφαντόδοντο, της κιμωλίας και το αλάβαστρο, έως γκρι-μπεζ, της πέτρας, και πιο γήινα χρώματα.

Οι ουδέτερες κουζίνες είναι επίσης κατάλληλες για στυλιστική διακόσμηση. Πρώτα σκεφτείτε ποια χρώματα Φενγκ Σούι ταιριάζουν καλύτερα με τα ουδέτερα. Όπως είναι αναμενόμενο, τα φυσικά, γήινα χρώματα ταιριάζουν καλύτερα με τις περισσότερες ουδέτερες κουζίνες.

Επενδύστε σε μεταλλικά στοιχεία

Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για το πώς οι αρχές του Φενγκ Σούι στην κουζίνα και ο εσωτερικός σχεδιασμός έχουν γίνει αλληλένδετοι με τις μεταλλικές πινελιές στην κουζίνα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Φενγκ Σούι, το στοιχείο του μετάλλου προάγει την ηρεμία, τη σαφή σκέψη και την ενισχυμένη παραγωγικότητα.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της κουζίνας ενός σεφ, ο πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να αντέξει τις συνθήκες μιας δραστήριας κουζίνας.

«Φυσικά, αυτές οι επιφάνειες έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες, γεγονός που τις καθιστά καλή επιλογή για μια γκουρμέ κουζίνα», λέει η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Alison Henry.

«Ο πίνακας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε έργου σχεδιασμού κουζίνας Feng Shui», εξηγεί ο Alex Beaugeard, διευθυντής σχεδιασμού στην McCarron & Co.

«Ως κατακόρυφες επιφάνειες, φέρουν σημαντικό σχεδιαστικό βάρος και υπάρχει πραγματική διάθεση για πειραματισμό με το μέταλλο όταν σχεδιάζεται μια κουζίνα».

Ένα μέρος για το κάθε τι

Η αποδοτική αποθήκευση στην κουζίνα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την οργάνωση της κουζίνας – κανείς δεν θέλει έναν χαοτικό χώρο, άλλωστε.

Καθώς η κουζίνα συνεπάγεται πίεση που προκύπτει από ποικίλους κρίσιμους ρόλους, όπως το οικογενειακό δείπνο, η χαλάρωση, η εργασία αλλά και η ψυχαγωγία, ο σωστός σχεδιασμός της κουζίνας εναρμονισμένης με το Φενγκ Σούι, και η επαρκής αποθήκευση είναι πιο σημαντικά από ποτέ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Φενγκ Σούι, το κάθε αντικείμενο θα πρέπει να έχει τη δική του θέση – ανεξαρτήτως του πόσο μικρό ή φαινομενικά αδιάφορο είναι. Επιπλέον, τα ντουλάπια της κουζίνας πρέπει να φτάνουν μέχρι την οροφή για να μην εγκλωβίζεται κακή ενέργεια “τσι” στον αρνητικό χώρο.

«Ενώ τα συρτάρια χρησιμοποιούν αποδοτικά το χώρο κάτω από το επίπεδο της μέσης, μπορεί να θέλετε επίσης να εκμεταλλευτείτε το ύψος της οροφής της κουζίνας με μια σειρά από ψηλά ντουλάπια για να φιλοξενήσετε ψυγείο, καταψύκτη και φούρνο στο ύψος των ματιών, καθώς και αποθηκευτικό χώρο για ξηρά τρόφιμα», λέει ο Alex Orosia, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Porcelanosa.

Πόρτες ντουλαπιών με γυαλί

Η επιλογή του σωστού ντουλαπιού για την κουζίνα είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός χώρου που θα αγαπάτε για πολλά χρόνια. Η προσθήκη γυάλινων πορτών στα ντουλάπια της κουζίνας είναι μια ιδέα Φενγκ Σούι για την κουζίνα που δεν θα σας ενθαρρύνει μόνο να κρατάτε την κουζίνα σας οργανωμένη, αλλά θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση της θετικής ενέργειας “τσι” στο σπίτι σας.

Αν νομίζετε ότι αυτό θα επηρεάσει τα σχέδιά σας για μια μοντέρνα κουζίνα, σκεφτείτε το ξανά! Οι γυάλινες πόρτες στα ντουλάπια της κουζίνας δεν χρειάζεται να είναι βαρετές. Αντίθετα, επενδύστε σε ένα διακοσμητικό σχέδιο με αυλακώσεις που θα ξεχωρίζει.

«Η γυάλινη πόρτα με αυλακώσεις είναι εξαιρετικά δημοφιλής αυτή τη στιγμή, και δικαίως», εξηγεί ο Paul Welburn, ανώτερος σύμβουλος σχεδιασμού στην Roundhouse. «Όχι μόνο φαίνεται πιο ενδιαφέρον από το κανονικό γυαλί, αλλά η γυάλινη πόρτα με αυλακώσεις προσφέρει επίσης έναν βαθμό απόκρυψης. Δεν χρειάζεται να είστε τόσο προσεκτικοί για να διατηρείτε το περιεχόμενο των ντουλαπιών σας τακτοποιημένο».

Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε τα ντουλάπια τοίχου να φαίνονται λιγότερο επιβλητικά ή για να απομονώσετε μια αποθήκη τροφίμων. Φωτισμένο από μέσα, το γυαλί με αυλακώσεις αντανακλά και διαθλά τη φωτεινότητα, προσφέροντας έξτρα λάμψη και ατμόσφαιρα τη νύχτα.

Επαρκής φωτισμός

Αποφύγετε την είσοδο αρνητικής ενέργειας (κακής chi) στο σπίτι σας, διασφαλίζοντας ότι οι ιδέες φωτισμού της κουζίνας σας είναι αποδοτικές. Εκτός από την κύρια λειτουργία τους, τα φώτα μπορούν να έχουν μεταμορφωτική επίδραση στις ιδέες Feng Shui για την κουζίνα, κάνοντας τον χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος, αναδεικνύοντας βασικά στοιχεία και δημιουργώντας συγκεκριμένη ατμόσφαιρα.

Στις κουζίνες Feng Shui συνήθως χρειάζεται να περιλαμβάνονται φωτισμός εργασίας, ατμόσφαιρας και χαρακτηριστικών σημείων. Ο φωτισμός εργασίας είναι ο πιο πρακτικός και καλύπτει περιοχές έντονης χρήσης, όπως ο χώρος προετοιμασίας, η περιοχή μαγειρέματος και ο νεροχύτης. Ο φωτισμός ατμόσφαιρας δημιουργεί διαφορετικές διαθέσεις, ενώ ο φωτισμός χαρακτηριστικών σημείων τραβάει την προσοχή και προσθέτει προσωπικότητα στον χώρο.

Αξίζει επίσης να σκεφτείτε πόσο φυσικό φως δέχεται η κουζίνα σας. Μια προσέγγιση με στρώσεις φωτισμού δεν θα ορίσει μόνο τη διάθεση στην κουζίνα, αλλά θα προσθέσει ενδιαφέρον και θα μειώσει το άγχος, σύμφωνα με τις αρχές του Feng Shui.

Διατηρήστε καθαρή και τακτική την κουζίνα

Είτε σας αρέσει να το κάνετε σωστά είτε θα κάνατε τα πάντα για να το αποφύγετε, το καθάρισμα είναι αναπόφευκτο μέρος της καθημερινής ζωής. Η καθαριότητα είναι ένα μεταμορφωτικό εργαλείο για την ενίσχυση της θετικής ενέργειας (chi) στο σπίτι σας και αποτελεί βασική αρχή που διδάσκεται ευρέως στο Feng Shui.

Είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε τις εστίες της κουζίνας πεντακάθαρες. Στην πρακτική του Feng Shui, οι εστίες αντιπροσωπεύουν την καριέρα και τον πλούτο σας. Αφιερώντας λίγο χρόνο κάθε μέρα για να καθαρίζετε τους καυστήρες της κουζίνας, θα αποτρέψετε τη συσσώρευση αρνητικής, απαισιόδοξης και ηττοπαθούς ενέργειας στο σπίτι σας.

«Είναι αδύνατο να απολαύσετε το μαγείρεμα σε μια βρώμικη κουζίνα», τονίζει η ειδικός στην οργάνωση και συγγραφέας Marie Kondo. «Κατά τον σχεδιασμό της αποθήκευσης στην κουζίνα, φροντίστε να διευκολύνετε τον καθαρισμό. Κρατήστε τις επιφάνειες εργασίας άδειες και προσπαθήστε να αποθηκεύετε όλα τα υλικά και τα σκεύη σε ντουλάπια ή ράφια. Σκουπίζετε όλες τις επιφάνειες κάθε φορά που μαγειρεύετε, για να αφαιρείτε ίχνη λαδιού και νερού.»

Τοποθετήστε την κουζίνα σε περίοπτη θέση

Στο Feng Shui, η κουζίνα αντιπροσωπεύει την καριέρα και τον πλούτο σας, γι’ αυτό η σωστή τοποθέτηση του φούρνου είναι υψίστης σημασίας. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για τον φούρνο σας είναι η θέση του.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Feng Shui για την κουζίνα, θα πρέπει να μπορείτε να βλέπετε την πόρτα ενώ μαγειρεύετε, χωρίς να βρίσκεστε σε ευθεία γραμμή με αυτήν. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο της καριέρας σας και να βλέπετε οποιεσδήποτε ευκαιρίες, ανθρώπους ή ενέργειες που μπορεί να έρχονται προς το μέρος σας.

Αν δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε τη θέση της ηλεκτρικής κουζίνας, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν καθρέφτη σε σημείο που να σας επιτρέπει να βλέπετε την πόρτα πίσω σας ενώ μαγειρεύετε. Εναλλακτικά, ένα καθρεπτισμένο πλαίσιο στην πλάτη του πάγκου θα λειτουργήσει επίσης.

Προσελκύστε ευημερία με το ξύλο

Τα θαύματα του ξύλου λέγεται ότι όχι μόνο προσελκύουν την ευημερία, αλλά στο Φενγκ Σούι το ξύλο είναι γνωστό ότι ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς σας κρατάει κοντά με τα άτομα που ζουν στο σπίτι σας αλλά καλλιεργεί και ισχυρούς δεσμούς με τη γη.

Στον εσωτερικό σχεδιασμό, οι ιδέες για ντουλάπια κουζίνας από ξύλο δεν είναι κάτι καινούργιο – αποτελούν δημοφιλή επιλογή για χρόνια λόγω της διαχρονικής τους γοητείας, και φυσικά του γεγονότος ότι το ξύλο είναι ένα ανθεκτικό υλικό που βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Τα ντουλάπια κουζίνας από δρύινο ξύλο παραμένουν πάντα στυλάτα, και οι σχεδιασμοί που χρησιμοποιούν ξύλα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο ή ανακτημένα ξύλα είναι πιο δημοφιλείς από ποτέ.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο σχεδιασμός της παραδοσιακής ξύλινης κουζίνας: οι αυλακώσεις, οι ασυνήθιστες υφές και οι ένθετες λεπτομέρειες είναι στην κορυφή των τάσεων της κουζίνας αυτή τη στιγμή.

Καλλιεργήστε κήπο με τα δικά σας βότανα

Η καλλιέργεια βοτάνων εσωτερικά είναι μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη μέθοδος για να ενσταλάξετε μια θετική ενέργεια που θα κρατήσει την κουζίνα σας υγιή, ζωντανή και ευχάριστη για να περνάτε χρόνο σε αυτήν.

Τα βότανα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τα γεύματά σας: μετατρέπουν τη ταπεινή σαλάτα σε ιταλική απόλαυση, το κάρυ αναζοωγονεί τα πιάτα με ψάρι, ενώ προσφέρουν πολλά βασικά συστατικά για διάφορα κοκτέιλ.

Η καλλιέργεια και χρήση βοτάνων για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες γίνεται επίσης ολοένα και πιο δημοφιλής. «Μπορείτε εύκολα να καλλιεργήσετε φυτά για βότανα, όπως τα φύλλα της μέντας για να ανακουφίσετε το στομάχι, να διεγείρετε την πέψη και να ανακουφίσετε το φούσκωμα», λέει η Jekka McVicar από τη φάρμα βοτάνων Jekka.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να τρώτε φαγητό που έχετε καλλιεργήσει μόνοι σας και η γεύση είναι πολύ καλύτερη επίσης. Η καλλιέργεια των δικών σας βοτάνων είναι καλή για εσάς, καθώς προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας από τη φύτευση και τη φροντίδα τους, ενώ φυσικά υπάρχει και η ικανοποίηση από τη συγκομιδή του φρέσκου προϊόντος σας. Είναι επίσης η πιο υγιεινή επιλογή, καθώς μπορείτε να τα καλλιεργείτε οργανικά.

Διατηρήστε χωριστά τον νεροχύτη από τις εστίες της κουζίνας

Αν και μπορεί να φαίνεται πρακτικό, η τοποθέτηση του νεροχύτη της κουζίνας (στοιχείο νερού) και των εστιών (στοιχείο φωτιάς) αντικριστά λέγεται ότι προκαλεί συγκρούσεις στις προσωπικές σχέσεις.

Αποτρέψτε τη δημιουργία αρνητικής ενέργειας τοποθετώντας ένα διαχωριστικό (πάγκο) ανάμεσα στον νεροχύτη και τις εστίες. Αν έχετε μικρή ή γραμμική κουζίνα, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ένα στοιχείο γης ανάμεσα στα στοιχεία νερού και φωτιάς για να μετριάσετε τη σύγκρουσή τους. Ένα πράσινο ή καφέ χαλί κουζίνας θα κάνει θαύματα σε αυτή την περίπτωση.

Ποιο χρώμα είναι το καλύτερο σύμφωνα με το Φενγκ Σούι στην κουζίνα;

Στο πιο φωτεινό και τολμηρό άκρο της παλέτας, το κίτρινο είναι το χρώμα του Φενγκ Σούι για την κουζίνα που φέρνει αισιοδοξία.

«Το κίτρινο μπορεί να δημιουργήσει έναν ήπιο και ευχάριστο εσωτερικό χώρο ταυτόχρονα. Μας μεταφέρει πίσω σε μακρές, χαλαρές μέρες κάτω από τον ήλιο στη Μεσόγειο και μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση σε σκοτεινές μέρες.

Ταιριάζει εξαιρετικά με τις λευκές ιδέες για την κουζίνα, προσφέροντας φρεσκάδα», λέει ο Martin Waller της παγκόσμιας σχεδιαστικής μάρκας Andrew Martin.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι ιδέες για κουζίνα σε κρεμ απόχρωση είναι η βέλτιστη επιλογή όταν πρόκειται για σχέδια χρωμάτων Φενγκ Σούι για την κουζίνα.

Η Henriette Von Stockhausen της VSP Interiors συμφωνεί: «Για μένα, τα ουδέτερα χρώματα όπως το τοπ και το μπεζ είναι χρώματα που προσφέρουν σταθερότητα για τους τοίχους και τα ντουλάπια. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μερικές φορές ένας κλασικός εσωτερικός χώρος είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε: ήρεμα χρώματα, απαλές αποχρώσεις, παραδοσιακά έπιπλα και αντίκες – χωρίς συγκρούσεις μοτίβων, χωρίς έντονες χρωματικές αντιθέσεις, απλώς άνεση και ένας ήσυχος χώρος για να χαλαρώσουμε».