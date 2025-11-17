Κώστας Καραφώτης – Κάτια Μάνου: Θα γίνουν γονείς

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «R», ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, ετοιμάζονται σε λίγους μήνες να υποδεχθούν το πρώτο παιδί τους.

Της ΣΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Xαράς ευαγγέλια για τον Κώστα Καραφώτη και την Κάτια Μάνου, αφού, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, έχουν ξεκινήσει να μετρούν αντίστροφα για τη γέννηση του πρώτου παιδιού τους.

Είναι ζευγάρι από το 2022 και ζουν την απόλυτη ευτυχία, με την όμορφη γυμνάστρια να διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως λειτουργούν σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής τους ζωής, έτσι και τώρα στην πιο ευτυχισμένη κοινή τους στιγμή έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ.

Αν και ο γνωστός τραγουδιστής έχει συνηθίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, φροντίζει να προστατεύει τη σχέση του. Από την πρώτη στιγμή του έρωτά του με την όμορφη Κάτια απέφυγε τους έντονους προβολείς.

Έτσι, διακριτικά, πραγματοποιήθηκε και ο γάμος τους τον Μάιο του 2024, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι, σε πολύ στενό κύκλο.

Έκτοτε, ο Κώστας και η Κάτια απολαμβάνουν σταθερότητα, βαθιά αγάπη και μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. Τον περασμένο Μάιο, στην πρώτη επέτειο του γάμου τους, ο Κ. Καραφώτης γιορτάζοντας αυτή τη σημαντική ημέρα, έκανε μια ασυνήθιστη για εκείνον ανάρτηση στα social media. Μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες τους, γράφοντας: «Σε έχω αγαπήσει για 1.000 χρόνια».

Αυτό το διάστημα ο τραγουδιστής ξεκινά τις χειμερινές εμφανίσεις του στο εστιατόριο «Κουκούτσι» στο κέντρο του Πειραιά, έχοντας στο πλευρό του τη Ματθαία Σπιταδάκη, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρίσκουν πάντα χρόνο ο ένας για τον άλλον. Απολαμβάνουν κοινά ενδιαφέροντα, όπως οι βόλτες με μηχανή, που τους δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας, αλλά και διάθεση για κοινά όνειρα, όπως η δημιουργία της δικής τους οικογένειας.