Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Από σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, ο καιρός αλλάζει, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, κάνοντας το σκηνικό περισσότερο φθινοπωρινό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι αραιές νεφώσεις που επικρατούν από το πρωί θα πυκνώσουν σταδιακά, κυρίως στη Θράκη, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν ασθενείς τοπικές βροχές. Από το απόγευμα, στα ίδια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που αργά το βράδυ ενδέχεται να επεκταθούν και σε γειτονικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ, φτάνοντας το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη, με πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες σε πολλές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 21 με 23, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει τοπικά τους 24 βαθμούς.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ξανά, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, για τη σημαντική επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς νέες βροχές ετοιμάζονται να χτυπήσουν τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι τα φαινόμενα θα πέσουν «πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα», κάτι που ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων και κάνει την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Ο ίδιος σημειώνει ότι «αυτό δεν είναι απλώς μια “συνηθισμένη” βροχερή περίοδος», αλλά μια πιο επίμονη και έντονη κακοκαιρία που θα κρατήσει πολλές ημέρες.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι «οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου».

Τονίζει παράλληλα ότι «δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα», καθώς σε πολλές περιοχές «το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αφού «το έδαφος έχει μαλακώσει από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις». Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Ήπειρο και κεντροβόρειο Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι πιο έντονα και συχνά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά «έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές», ενώ προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων όταν η βροχή δυναμώνει. Όπως υπογραμμίζει, «με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι και στη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις αρχικά 4 με 6, από το μεσημέρι 5 με 7 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος βαθμιαία αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος στα Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια από το μεσημέρι τοπικά 7 και από το βράδυ έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025