Σπείρα Ρομά με «λεία» 7,5 εκατ. ευρώ: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

Νέα στοιχεία για τον 49χρονο, τον φερόμενο ως αρχηγό της σπείρας Ρομά που –σύμφωνα με την Αστυνομία– εξαπάτησε δεκάδες πολίτες αποσπώντας ποσά που ξεπερνούν τα 7,5 εκατ. ευρώ, φωτίζουν το παρασκήνιο μιας δράσης που φαίνεται πως απλώθηκε σε βάθος πολλών ετών.

Οι πληροφορίες που παρουσίασε το Star σκιαγραφούν έναν άνθρωπο που κουβαλά βαριά ποινική διαδρομή και έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές.

Η έρευνα δείχνει πως ο 49χρονος έχει συλληφθεί επτά φορές την τελευταία δεκαετία, από το 2014 έως το 2024, με αδικήματα που αφορούν την καθημερινή εγκληματικότητα αλλά και σοβαρές παραβάσεις που συνδέονται με οργανωμένη δράση:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κλοπές και διαρρήξεις

Μεταφορά ναρκωτικών

Οδήγηση χωρίς άδεια

Παρά το βαρύ ποινικό υπόβαθρο, ο άνδρας φέρεται να συνέχιζε τη δραστηριότητά του χωρίς διακοπή, καταλαμβάνοντας –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας– κεντρικό ρόλο σε ένα οργανωμένο δίκτυο απάτης. Στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπου είχε δημιουργήσει το «αρχηγείο» του, οργάνωνε τη λειτουργία της ομάδας και καθόριζε κατευθύνσεις και εντολές προς συνεργούς του.

Από εκεί συντόνιζε:

την κατανομή των ρόλων,

τις οδηγίες προς βοηθούς και μέλη της ομάδας,

τις μετακινήσεις,

και τη διαχείριση των χρημάτων που συγκέντρωνε το κύκλωμα.

Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν ότι όλα τα χρήματα από τις απάτες έφταναν πρώτα στα χέρια του 49χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έκανε τη μοιρασιά. Οι αρχές εκτιμούν πως η καθημερινή του ζωή και η οικονομική του άνεση δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από νόμιμα εισοδήματα, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας επικερδούς και μακρόχρονης εγκληματικής δράσης.

Ένα ακόμη εύρημα που ερευνάται αφορά το ενδιαφέρον του για αγορά μεγάλων εκτάσεων στην Κρήτη, με στόχο –όπως αναφέρουν πηγές– τη δημιουργία τουριστικής επένδυσης. Το σχέδιο αυτό δείχνει, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ο 49χρονος επεδίωκε να μεταφέρει μέρος των χρημάτων που συγκέντρωνε σε επενδύσεις ακινήτων.

Ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν πλέον βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και μέσα στην εβδομάδα θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Οι αρχές εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, τις πιθανές διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα και τις διαδρομές του χρήματος, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των τραπεζικών κινήσεων και των σχεδιαζόμενων αγορών ακινήτων, ώστε να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της πολυετούς λειτουργίας της οργάνωσης.