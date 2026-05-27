Χρήστος Σαντικάι: «Δεν άφησα το bullying να με επηρεάσει – Στην Αλβανία με έλεγαν Έλληνα και εδώ Αλβανό»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Μια βαθιά εξομολόγηση για τα παιδικά του χρόνια και τα ρατσιστικά στερεότυπα που αντιμετώπισε εξαιτίας της καταγωγής του έκανε ο Χρήστος Σαντικάι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην χθεσινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, The 2Night Show, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς ανακαλύφθηκε το μουσικό ταλέντο του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει τον διαχωρισμό των ανθρώπων με βάση την εθνικότητά τους, ενώ αποκάλυψε την ισχυρή άμυνα που πήρε από το σπίτι του, η οποία τον βοήθησε να προσπερνάει κάθε κακόβουλο σχόλιο χωρίς να νιώθει ενοχές.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σαντικάι αναφερόμενος στο ρατσιστικό bullying που βίωσαν πολλά παιδιά της γενιάς του, εξήγησε πως ο ίδιος δεν άφησε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές να τον επηρεάσουν.

«Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Αυτό που λέμε τώρα σαν bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό”, έμπαινε από δω και έβγαινε από εδω. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό», είπε.

«Αυτή η άμυνα ήταν από το σπίτι μου, δεν ξεχωρίζαμε χώρες. Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή εμείς είμαστε από την Αλβανία να προσέχω. Δεν με έκανε να νιώσω ενοχικά για την καταγωγή μου. Πήγαινα στην Αλβανία και έλεγαν “ήρθε ο Έλληνας”, αλλά δεν έδινα σημασία», πρόσθεσε.

Ο γιατρός που ανακάλυψε το ταλέντο του

Ο μουσικός στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στο τυχαίο περιστατικό που ανακαλύφθηκε το καλλιτεχνικό του ταλέντο:

«Ήμουν μια μέρα άρρωστος και δεν πήγα σχολείο, πήγα σε έναν γιατρό να με εξετάσει. Επειδή εγώ όπου πήγαινα τραγουδούσα αυτά που άκουγα, τραγούδησα στο ιατρείο και ο γιατρός είπε στη μάνα μου: ‘Αυτός έχει ταλέντο, πρέπει κάπου να τον πάμε’. Μετά από αυτό πήγα στο ωδείο. Η μάνα μου θα με πήγαινε στο ωδείο, αλλά κάποια πράγματα γίνονται στο σωστό timing», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως ως παιδί δεν είχε καμία συστολή. «Επειδή δεν ντρεπόμουν, όχι αυτό που γίνεται τώρα που δεν μου αρέσουν οι κάμερες και όλα αυτά, τότε ήμουν πολύ αθώος. Μου άρεσε πολύ να τραγουδάω σε όλους. Είχα τον ενθουσιασμό, το θάρρος, το θράσος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

