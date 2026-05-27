MasterChef: Από τα 20 χιλιάρικα… υποψήφιος προς αποχώρηση ο νικητής της Silver Week Πέτρος – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

masterchef
Μια αναπάντεχη ανατροπή περίμενε τους τηλεθεατές του χθεσινού (26/5) MasterChef, καθώς ο Πέτρος, ο παίκτης που πριν λίγες μέρες πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη στη Silver Εβδομάδα, βρέθηκε ξαφνικά στον «τάκο». Ένα μικρό κομμάτι λαδόκολλας στη νέα δοκιμασία τον «πρόδωσε», με αποτέλεσμα να είναι ο πρώτος που φοράει την ποδιά του υποψήφιου προς αποχώρηση, σοκάροντας τους συμπαίκτες του.

«Τελικό αποτέλεσμα. 4 ψήφους ο Πέτρος, 2 ο Μιχάλης. Ο Πέτρος είναι ο πρώτος υποψήφιος για αυτή την εβδομάδα», ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης. Με τον Μιχάλη να σχολιάζει: «Από τα 20 χιλιάρικα… υποψήφιος».

Δείτε το μεγάλο λάθος του Πέτρου με τη λαδόκολλα

«Σίγουρα, άμα δώσεις δικαιώματα, το παραμικρό ο καθένας μπορεί να το πάρει και να στηριχτεί πάνω του. Γι’ αυτό τσαντίζομαι, γιατί θεωρώ ότι δεν ήταν το πιο αδύναμο πιάτο. Σπάζομαι γιατί βασίστηκαν σε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Το κάναμε μεγάλο, για να φαίνεται μεγάλο και να μπορούμε να ψηφίσουμε», είπε στην κάμερα ο Πέτρος.

Δείτε την αντίδρασή του Πέτρου

