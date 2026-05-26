Μπαμπά, σ 'αγαπώ: Ψείρες στο νηπιαγωγείο

Νάντια Ρηγάτου

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, οι ψείρες κάνουν «πάρτι» στο νηπιαγωγείο και οι τρεις μπαμπάδες βρίσκουν το μπελά τους.

O Δημήτρης παίρνει τη μεγάλη απόφαση κάνοντας την επιλογή ανάμεσα σε Ελλάδα και Αγγλία, ενώ κρίσιμο ρόλο θα παίξει και η παρέμβαση της Παυλίνας.

Στο νηπιαγωγείο εμφανίζονται κρούσματα από ψείρες που θα γίνουν αφορμή για συγκρούσεις, εξομολογήσεις και μια τρυφερή υπενθύμιση ότι η αγάπη, όπως και η καλοσύνη, είναι μεταδοτική.

Στη συνάντηση γονέων στοχοποιείται ο Βίκτωρας, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις από Δημήτρη και Νίκο ενώ έντρομη η Σοφία προσπαθεί να κρύψει ότι εκείνη είναι αυτή που έφερε τις ψείρες στο νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, ο Ηρακλής βεβαιώνεται ότι η Μαίρη είναι καλά και προσπαθεί να μάθει την αιτία που την οδήγησε στο νοσοκομείο ενώ η Τζούλια κάνει έκκληση στον Ευριπίδη να μη χάσει την τελευταία ίσως ευκαιρία του με τη δεύτερη κόρη τους και ν’ ασχοληθεί επιτέλους με το παιδί που είναι ακόμα ζωντανό.

Τέλος, ο Νίκος αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη της Βιργινίας να επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι, όμως ένα υπερηχογράφημα θα δώσει απρόσμενη τροπή στα γεγονότα.

 Θα καταφέρει ο Δημήτρης να διεκδικήσει τη θέση που έβαλε στόχο στην εταιρεία του;

Θα μετακομίσει ο Νίκος επιτέλους μαζί με τη Βιργινία και τα παιδιά;

Θα εμποδίσουν οι μπαμπάδες, η Βιργινία κι η Ελένη τη στοχοποίηση του Βίκτωρα σε σχέση με το θέμα των ψειρών;

Θα καταφέρει η μικρή Σοφία να κρύψει ότι αυτή είναι ο Ασθενής Μηδέν που έφερε τις ψείρες στο νηπιαγωγείο;

 Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

