Ελεάνα Παπαϊωάννου για την αποβολή που είχε: «Λόγω αυτής της τραυματικής εμπειρίας, πήγα στο άλλο άκρο – Έπαθα μία άρνηση μετά»

Στο «Breakfast@Star» έδωσε συνέντευξη η Ελεάνα Παπαϊωάννου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία σε λίγο καιρό θα κρατάει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της, περιέγραψε το πώς βιώνει αυτή την περίοδο της ζωής της. Επιπλέον, η καλλιτέχνις μίλησε για την αποβολή που είχε, και παραδέχτηκε ότι μετά «έπαθα μία άρνηση».

Αναφερόμενη στην εγκυμοσύνη της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου είπε πως: «Μπαίνω στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Τη δεύτερη εγκυμοσύνη την έχω βιώσει πολύ διαφορετικά από την πρώτη, με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά.

Καταλάβαμε από τον ενθουσιασμό μας το πόσο πολύ το θέλαμε τελικά. Αυτή την φορά έχω πιο πολύ άγχος. Σε αυτό το άγχος με βοηθάει πολύ ο άνδρας μου. Είναι πιο ψύχραιμος, με γειώνει γενικά». 

Σχετικά με την αποβολή που είχε, η γνωστή ερμηνεύτρια, εξομολογήθηκε ότι: «Ήταν πολύ στενάχωρο για εμάς, και νομίζω για κάθε ζευγάρι, για κάθε οικογένεια. Χαίρομαι γιατί δεν το είχαμε μοιραστεί ακόμα με το παιδί μας, γιατί δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να αντιδρούσε, πώς θα το έπαιρνε.

Λόγω αυτής της τραυματικής εμπειρίας, πήγα στο άλλο άκρο. Έπαθα μία άρνηση μετά. Είπα: “Δεν θέλω, έχουμε ένα παιδί, είναι γερό, όλα καλά”. Νομίζω ότι ήταν άμυνα».

