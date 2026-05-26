Ισραήλ: Αποπέμπεται η εισαγγελέας του στρατού για διαρροή βίντεο κακοποίησης κρατουμένων

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε την οριστική αποπομπή της πρώην στρατιωτικής εισαγγελέως Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, εν μέσω υποψιών για εμπλοκή της στην υπόθεση του στρατοπέδου κράτησης Σντε Τεϊμάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF, η Τομέρ-Γερουσάλμι δεν θα λάβει τη σύνταξη «ολοκλήρωσης υπηρεσίας» που συνήθως δικαιούνται ανώτατοι αξιωματικοί του βαθμού της, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο υποβιβασμού της μετά την ολοκλήρωση των ποινικών διαδικασιών.

Η υπόθεση διαρροής βίντεο

Η Τομέρ-Γερουσάλμι είχε τεθεί αρχικά σε διαθεσιμότητα τον Οκτώβριο του 2025, μετά από έρευνα της γενικής εισαγγελέως Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα σχετικά με τη διαρροή βίντεο που φέρεται να κατέγραφε κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο Σντε Τεϊμάν.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιχείρησε να την αποπέμψει, με την ίδια τελικά να παραιτείται αφού παραδέχθηκε ότι ενέκρινε τη διαρροή του υλικού στα μέσα ενημέρωσης.

Στην επιστολή παραίτησής της ανέφερε πως στόχος της ήταν να αντιμετωπίσει «παραπληροφόρηση» γύρω από την υπόθεση και να αποδείξει ότι ο ισραηλινός στρατός ενεργούσε σοβαρά και αξιόπιστα.

«Ενέκρινα τη διαρροή αποδεικτικών στοιχείων στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ψευδής προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση Σντε Τεϊμάν

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από περιστατικό του Ιουλίου 2024 στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, όπου έφεδροι στρατιώτες του IDF κατηγορήθηκαν ότι κακοποίησαν σοβαρά Παλαιστίνιο κρατούμενο από τη Γάζα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν βίντεο από την καταγγελλόμενη κακοποίηση διέρρευσε στα ΜΜΕ και μεταδόθηκε τηλεοπτικά, παρά το γεγονός ότι η δικαστική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ασκήθηκαν διώξεις κατά πέντε στρατιωτών για βαριά σωματική βλάβη και επίθεση, ωστόσο ο διάδοχος της Τομέρ-Γερουσάλμι, στρατηγός Ιτάι Οφίρ, απέσυρε αργότερα το κατηγορητήριο επικαλούμενος προβλήματα στα αποδεικτικά στοιχεία και το σκάνδαλο της διαρροής.

Οι αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας

Δύο ημέρες μετά την παραίτησή της, τον Νοέμβριο του 2025, η Τομέρ-Γερουσάλμι δηλώθηκε αγνοούμενη και εντοπίστηκε ώρες αργότερα σε παραλία στο βόρειο Τελ Αβίβ, σε περιστατικό που φέρεται να συνδεόταν με απόπειρα καταστροφής του κινητού της τηλεφώνου και πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας, αναφερει η Jerusalem Post.

Μία εβδομάδα αργότερα, αφού κρατήθηκε για σύντομο διάστημα στις γυναικείες φυλακές Νεβέ Τίρτζα στη Ράμλα, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Δύο ημέρες μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιχιλόβ του Τελ Αβίβ έπειτα από δεύτερη φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας.