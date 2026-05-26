Καστοριά: Ηλικιωμένη βρήκε οπλοστάσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε σπίτι στο Καλοχώρι

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
Μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς αποφάσισε να επισκεφτεί ακατοίκητο σπίτι συγγενούς της, ο οποίος δεν είναι πια εν ζωή. Η γυναίκα ήθελε να δει σε τι κατάσταση είναι μετά τις τελευταίες, έντονες βροχοπτώσεις, μόνο που βρέθηκε μπροστά σε ένα άκρως επικίνδυνο εύρημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ήδη επιβαρυμένη δομή της εγκαταλελειμμένης οικίας. Κατά την είσοδό της στον χώρο, η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού. Ωστόσο, το σοκ ήταν διπλό καθώς ανάμεσα στα μπάζα και τα χαλάσματα, βρέθηκε αντιμέτωπη με διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβομβίδες της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων.

Η ηλικιωμένη διατήρησε την ψυχραιμία της και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών, εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής, καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του Ελληνικού Στρατού (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς) με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβομβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας και της οξείδωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να σημειωθεί κάποια έκρηξη ή άλλος τραυματισμός, και το υλικό μεταφέρθηκε με ασφάλεια από τον Στρατό για την τελική του καταστροφή.

