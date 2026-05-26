Παρασκευάς Άντζας: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του στη Δράμα – Καστίγιο, Τζόρτζεβιτς και Γεωργάτος «αποχαιρετούν» τον πρώην συμπαίκτη τους

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Ο Παρασκευάς Άντζας «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από μια πολυετή, παλικαρίσια αλλά άνιση μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), γνωστή ως νόσο του κινητικού νευρώνα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας, τον τόπο όπου συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και απλός κόσμος συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο. Από νωρίς, ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού κατακλύστηκε από στεφάνια στη μνήμη του, τιμώντας την προσφορά και το ήθος του.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέστειλαν στεφάνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός μέλους της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού.

Επίσης, μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.

Παρόντες ήταν και οι Γεωργάτος, Καστίγιο και Τζόρτζεβιτς.

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ - ΚΑΣΤΙΓΙΟ
ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ
Το παρών στην κηδεία έδωσαν επίσης ο Σπύρος Βάλλας, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και άλλοι.

