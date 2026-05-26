Δημήτρης Σταρόβας: «Οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας μου και οικονομικά»

Την Τρίτη 26 Μαΐου, ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά. Μιλώντας με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη στήριξη που έλαβε από τους φίλους του, στη διάρκεια της περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο επιτυχημένος μουσικός και ηθοποιός, αποκάλυψε ότι: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα! Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε πως: «Οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας μου και οικονομικά, όπως έχω πει ξανά. Όχι μόνο ένα τηλέφωνο.

Ένα “κέρδος” είναι αυτό λοιπόν, και ένα άλλο είναι η αγάπη του κόσμου, που εισπράττω καθημερινά, ακόμη και τώρα, από κάθε είδους ηλικίες.

Το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς, γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που σε ένα δίωρο συνάντησης μαζί τους, φεύγεις αν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό!».