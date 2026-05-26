Δημήτρης Σταρόβας: «Οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας μου και οικονομικά»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Δημήτρης Σταρόβας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την Τρίτη 26 Μαΐου, ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά. Μιλώντας με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη στήριξη που έλαβε από τους φίλους του, στη διάρκεια της περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του.

Δημήτρης Σταρόβας: «Ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου – Είχα ενοχλήσεις για πάνω από 10 χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό»

Ανάμεσα σε άλλα, ο επιτυχημένος μουσικός και ηθοποιός, αποκάλυψε ότι: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα! Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε πως: «Οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας μου και οικονομικά, όπως έχω πει ξανά. Όχι μόνο ένα τηλέφωνο.

Δημήτρης Σταρόβας: Με κυρίευσε ο τρόμος όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να μιλήσω

Ένα “κέρδος” είναι αυτό λοιπόν, και ένα άλλο είναι η αγάπη του κόσμου, που εισπράττω καθημερινά, ακόμη και τώρα, από κάθε είδους ηλικίες.

Το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς, γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που σε ένα δίωρο συνάντησης μαζί τους, φεύγεις αν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό!».

Δημήτρης Σταρόβας για την Άννα Σταθάκη: «Θα έκανα το επόμενο βήμα μαζί της, αν και δεν μου λείπει ο γάμος»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα αιμοδοσίας

Τι ώρα πρέπει να τρώτε για να χάσετε βάρος; Πώς θα επιταχύνετε τον μεταβολισμό

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκε το ΦΕΚ, πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιες ειδικό...

Αγίου Πνεύματος 2026: Διευκρινίσεις από ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ για τις αμοιβές των εργαζομένων

Η AI μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εξωγήινης ζωής που ίσως διαφεύγει από τις τρέχουσες διαστημικές αποστολές

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα
περισσότερα
15:20 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δανάη Λουκάκη: «Στο πρώτο ραντεβού θέλω να πληρώνει το άτομο που πρότεινε να βγούμε»

Δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» έκανε η Δανάη Λουκάκη, οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη (2...
13:55 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Πήρε το πτυχίο της – Η ανάρτηση από την ορκομωσία της

Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, καθώς πήρε το πτυχίο της. Η επιτυχημένη ηθοπο...
13:30 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Ο Ντέμης είχε σταθεί βράχος στη φίλη μου, την Αλεξάνδρα, μέχρι τη τελευταία στιγμή – Το ίδιο βλέπουμε και από τον Δέλλα»

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα συγκλόνισε το κοινό, καθώς ήταν μία πολύ φωτεινή παρουσία στην...
12:37 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μέμος Μπεγνής: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα – Μέχρι σήμερα είμαι με χρέη»

Ο Μέμος Μπεγνής παραχώρησε μία συνέντευξη στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν