Σιακαντάρης: Τον Τσίπρα του ‘15 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη για εναλλακτική πρόταση – Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ

«Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αρθρογραφία μου Μπιγκ Μπανγκ στον χώρο της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή δεν είναι ο τρόπος ένωσης των υπαρχόντων μηχανισμών, τους οποίους σέβομαι προσωπικά σε μεγάλο βαθμό» επισήμανε ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το μανιφέστο και διδάκτωρ κοινωνιολογίας Γιώργος Σιακαντάρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενόψει της σημερινής παρουσίασης του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

«Αναγνωρίζω τα πολύ θετικά που έχουν προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ και η ριζοσπαστική Αριστερά, αλλά θεωρώ πλέον ότι ως πολιτικοί οργανισμοί και ως πολιτικά κόμματα έχουν πλέον κλείσει τον κύκλο της ζωής τους, ως πλέον κόμματα εξουσίας, όχι ως κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι διαμαρτυρίας, κινήσεων κτλ» συνέχισε ο κ. Σιακαντάρης.

Απαντώντας στο κατά πόσο αυτή η τοποθέτηση μπορεί να εμποδίζει μελλοντικά κάποιες συζητήσεις για συνεργασία, συμπόρευση, σημείωσε «το Μπιγκ Μπανγκ δεν εμποδίζει. Το Επινέ παραδείγματος χάριν στην Γαλλία το 71 ήταν αυτό ακριβώς. Μαζεύτηκαν τα κόμματα ουσιαστικά και είπαν ό, τι ξέραμε ως τώρα το τελειώνουμε και πάμε πάλι από την αρχή και δημιουργούμε ένα καινούργιο. Τότε τους ονόμασαν πάλι Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο είχε φτάσει μεταξύ του 3 και του 4%».

Επιπλέον, επισήμανε ότι είναι καθαρή η θέση του κ. Τσίπρα και του κόμματος το οποίο θέλει να κάνει, «κανείς βουλευτής ή το κόμμα του σε αυτή τη φάση δεν θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί αν θέλει, κανείς δεν επιβάλλει και να συστρατευτεί ως απλός πολίτης. Είναι καθαρό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Σε αυτή τη Βουλή, το κόμμα αυτό δεν θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή».

Ως προς το τι το φρέσκο έρχεται να κομίσει το νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, σύμφωνα με τον κ. Σιακαντάρη είναι αυτό που έλεγε και ο τίτλος του Μανιφέστου. «Μια προσπάθεια σύγκλισης τριών δυνάμεων, οι οποίες μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, ακόμα και στις αρχές και μέχρι το 2010 ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ήταν σε διαφορετικούς δρόμους, ακολουθούσαν διαφορετικές πορείες, είχαν διαφορετικά προτάγματα, είναι η παράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Η σοσιαλδημοκρατία με τον ρεαλισμό της, η ριζοσπαστική αριστερά που έθετε το ζήτημα των ανισοτήτων και η οικολογία, που έθετε το ζήτημα του παραγωγικού μοντέλου που είναι αντίθετο με την φύση και με το περιβάλλον».

Σε ό,τι αφορά το πού στοχεύει το κόμμα Τσίπρα, είπε «ένα κόμμα για να λέγεται κόμμα εξουσίας πρέπει να έχει εναλλακτική πρόταση. Να συζητάει ποιο θα είναι ουσιαστικά το δικό του πρόταγμα, το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα το οδηγήσει στην κυβέρνηση. Ούτε να είναι πρώτο στην αντιπολίτευση, δηλαδή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά μόνο και μόνο να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση στην Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι μπορούμε και να τρίβουμε τα μάτια μας ενδεχομένως από αυτά που θα δούμε στο μέλλον. (…).

Έχουμε τέτοια δείγματα. Ξέρετε, εγώ είμαι μετρημένος στην πολιτική και πάντα θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο πολιτικό, αναλυτή, κοινωνιολόγο, επιστήμονα και μετά κατά δεύτερο λόγο ως πολιτικό, οπότε ασχολούμαι με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όμως σε αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξος και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κόμμα πολιτικό πάντα θέτει ως στόχο για να είναι πολιτικό κόμμα, την κυβέρνηση, να δώσει προτάσεις κυβερνητικής διεξόδου. Δεν θέτει στόχους, ούτε συζητά αν θα πάει ούτε με ποιον θα πάει, αλλά αν θα είναι αυτός ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας».

Απαντώντας στο κατά πόσο πρόκειται τελικά για μια νέα κεντροαριστερή παράταξη, σημείωσε «εμείς το ονομάσαμε Αριστερά πέραν του Κέντρου, γιατί θεωρούμε ότι ο όρος κεντροαριστερά καταρχάς υπάρχει μόνο στα ελληνικά δεδομένα και στα ιταλικά. Δεν είναι όρος που πολυσυναντιέται στην Ευρώπη. Επειδή η σοσιαλδημοκρατία ανέκαθεν ανήκε στην οικογένεια της Αριστεράς με το δικό της τρόπο και η ριζοσπαστική αριστερά φυσικά και η πολιτική οικολογία και αυτή, αν και όχι από την αρχή, σταδιακά όμως με μετακομίσεις, ας το πούμε έτσι στην πολυκατοικία της Αριστεράς. Αλλά ανεξαρτήτως του όρου, η ουσία είναι ότι θέλουμε να έχουμε μία εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κεντρική και μάλιστα κυρίαρχη πρόταση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, που είναι η πρόταση των κεντροδεξιών και των δεξιών κυβερνήσεων που είναι, ενισχύουμε τον πλούτο και ό,τι μείνει από αυτό. τα ψίχουλα ή και τα περισσότερα από τα ψίχουλα πάνε στους πολίτες».

«Ο κύριος Τσίπρας το ‘15 και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτοπροσδιοριζόταν ως κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Σήμερα προσπαθεί και επιδιώκει και φαίνεται το κατορθώνει να αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα της σύγκλισης αυτών των τριών δυνάμεων, τις οποίες προανέφερα στην αρχή. Δεν είναι διαφορετικό αυτό;» συνέχισε.

ΠΑΣΟΚ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του γραφείου Τύπου για την συνέντευξη του Γιώργου Σιακαντάρη.

Όπως υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ, «είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι» και καταλήγουν: «Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;».