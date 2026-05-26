Μελόνι κατά ΕΕ: «Γραφειοκρατικός γίγαντας» που θυσιάζει την ανάπτυξη στον βωμό της ιδεολογίας

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση της ιταλικής ένωσης βιομηχάνων Confindustria, άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την «γραφειοκρατικό γίγαντα» που δεν καταφέρνει να επιβάλει τη φωνή του στη διεθνή σκηνή.

«Η μεγαλύτερη αδυναμία της Ευρώπης»

Η Μελόνι υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ίδια η δομή της.

«Η τεράστια, βασική αδυναμία που μας επηρεάζει άμεσα είναι η σημερινή δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός γραφειοκρατικού γίγαντα που πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», δήλωσε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα ζητήσει την αναθεώρηση των «πράσινων» πολιτικών της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι επιβραδύνουν την ανάπτυξη και λειτουργούν τελικά αντιπαραγωγικά.

«Η Ευρώπη πολλαπλασιάζει κανόνες αλλά δεν ακούγεται»

Η Μελόνι κατηγόρησε επίσης την ΕΕ ότι επιδεικνύει υπερβολική προσήλωση στη ρύθμιση της καθημερινότητας, χωρίς όμως να έχει ουσιαστική διεθνή επιρροή, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, ANSA.

«Η Ευρώπη υπήρξε αμείλικτη στην ικανότητά της να πολλαπλασιάζει κανόνες για κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, αλλά κοντόφθαλμη όταν επρόκειτο να κάνει τη φωνή της να ακουστεί στη διεθνή σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόταση για μεταρρύθμιση της ιταλικής γραφειοκρατίας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις ίδιες αρχές και στο εσωτερικό της χώρας, προτείνοντας τη δημιουργία κοινού σχεδίου συνεργασίας με τη Confindustria για τη μεταρρύθμιση της ιταλικής γραφειοκρατίας.