Μελόνι κατά ΕΕ: «Γραφειοκρατικός γίγαντας» που θυσιάζει την ανάπτυξη στον βωμό της ιδεολογίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μελόνι
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σήμερα στη γενική συνέλευση της ιταλικής ένωσης βιομηχάνων Confindustria, άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την «γραφειοκρατικό γίγαντα» που δεν καταφέρνει να επιβάλει τη φωνή του στη διεθνή σκηνή.

«Η μεγαλύτερη αδυναμία της Ευρώπης»

Η Μελόνι υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ίδια η δομή της.

«Η τεράστια, βασική αδυναμία που μας επηρεάζει άμεσα είναι η σημερινή δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός γραφειοκρατικού γίγαντα που πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», δήλωσε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα ζητήσει την αναθεώρηση των «πράσινων» πολιτικών της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι επιβραδύνουν την ανάπτυξη και λειτουργούν τελικά αντιπαραγωγικά.

«Η Ευρώπη πολλαπλασιάζει κανόνες αλλά δεν ακούγεται»

Η Μελόνι κατηγόρησε επίσης την ΕΕ ότι επιδεικνύει υπερβολική προσήλωση στη ρύθμιση της καθημερινότητας, χωρίς όμως να έχει ουσιαστική διεθνή επιρροή, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, ANSA.

«Η Ευρώπη υπήρξε αμείλικτη στην ικανότητά της να πολλαπλασιάζει κανόνες για κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, αλλά κοντόφθαλμη όταν επρόκειτο να κάνει τη φωνή της να ακουστεί στη διεθνή σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόταση για μεταρρύθμιση της ιταλικής γραφειοκρατίας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις ίδιες αρχές και στο εσωτερικό της χώρας, προτείνοντας τη δημιουργία κοινού σχεδίου συνεργασίας με τη Confindustria για τη μεταρρύθμιση της ιταλικής γραφειοκρατίας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα αιμοδοσίας

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτά είναι τα 10 μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστιμα

Πετρέλαιο κίνησης: Τι διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παράταση της επιδότησης

Η AI μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εξωγήινης ζωής που ίσως διαφεύγει από τις τρέχουσες διαστημικές αποστολές

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα
περισσότερα
13:41 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Η Ελέν Λε Γκαλ στο enikos.gr: «Οι ημέρες της υποεπένδυσης στην άμυνα έχουν παρέλθει» – Τι αποκάλυψε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ για τις «Aspides»

Η Ευρώπη «δεν είναι μόνο διπλωματικός παράγοντας» απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, διαμην...
13:01 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο: «Δύο παιδιά, ο συνοδός και ο οδηγός πέθαναν» σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Μπούγκενχαουτ στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, καθώς έ...
12:15 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Συναγερμός στο Βέλγιο έπειτα από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο και, σύμ...
10:46 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ιράν – Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον μας ανήκει – Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Μήνυμα στις ΗΠΑ ότι οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα «αποτελούν πλέον ασπίδα» για τις αμερικανικέ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν