Ιράν: Τα παγωμένα κεφάλαια «το τελευταίο εμπόδιο» για συμφωνία με τις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα για τα 24 δισ. δολάρια

Η απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων έχει αναδειχθεί στο βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι στην Τεχεράνη επιμένουν κατηγορηματικά ότι η εγγυημένη πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά πρέπει να προηγηθεί, προτού οποιαδήποτε προκαταρκτική συμφωνία μπορέσει να προχωρήσει.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «παραμένουν το τελευταίο σημείο τριβής που επιλύεται στις διαπραγματεύσεις της χώρας με τις ΗΠΑ μέσω της διαμεσολάβησης του Κατάρ».



Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή που βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, επιβεβαίωσε το ίδιο ποσό, σημειώνοντας ότι «24 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να απελευθερωθούν σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Η ίδια πηγή αποτύπωσε με ακρίβεια το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις εγγυήσεις που απαιτεί η Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας τους όρους.



«Η θέση της Τεχεράνης είναι ότι το μισό ποσό –12 δισεκατομμύρια δολάρια– πρέπει να απελευθερωθεί όταν υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU), ενώ το υπόλοιπο ποσό θα απελευθερωθεί εντός 60 ημερών».

Tasnim News Agency reported, citing a source close to the Iranian negotiating team, that according to the text of the Memorandum of Understanding (MoU), Iran’s frozen assets should be released during the negotiations. The amount is estimated at $24 billion, with Iran affirming… pic.twitter.com/vuBKLSsRRA — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 26, 2026

Το παρασκήνιο στην Ντόχα και ο ρόλος του Κατάρ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν ευρέως την παρουσία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνάσερ Χεματί, στη Ντόχα με τις συζητήσεις γύρω από αυτές τις οικονομικές εγγυήσεις.

Ο Χεματί, μαζί με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, τη Δευτέρα, φουντώνοντας τις εικασίες ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσε τη Δευτέρα και το αμερικανικό δίκτυο CNN, μεταδίδοντας ότι «Έντονες συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη στη Ντόχα σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, εστιάζοντας στα Στενά του Ορμούζ, στο εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και στα παγωμένα κεφάλαια».

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, μια καλά πληροφορημένη πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων είχε αποκαλύψει στο δίκτυο Iran International ότι «το Ιράν έχει απαιτήσει εγγυημένη πρόσβαση σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων κατά την πρώτη φάση οποιασδήποτε διευθέτησης».

Αρκετοί αναλυτές και μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς αφήνουν να εννοηθεί ότι, προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, το Κατάρ ενδέχεται να εξετάζει τη δημιουργία ειδικών χρηματοοικονομικών μηχανισμών.

Οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να δώσουν στην Τεχεράνη πρόσβαση σε μέρος των παγωμένων κεφαλαίων της, χωρίς να απαιτείται η απευθείας μεταφορά μετρητών από τις ΗΠΑ προς το Ιράν.